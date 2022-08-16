Reuters и Bloomberg узнали о работе западных банков с рынком долга России

Некоторые крупные западные банки начали возвращаться на рынок российского госдолга — в последнее время они стали предлагать помощь в проведении сделок с российскими государственными и корпоративными облигациями, чтобы помочь клиентам избавиться от российских активов, которые на Западе считаются «токсичными». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на инвесторов, документы и источники в банковской сфере. Bloomberg также пишет, что все большее число крупных банков Уолл-стрит «готовы торговать российскими облигациями, когда-то считавшимися неприкосновенными».
Подходы банков к работе с российским госдолгом различаются: в некоторых случаях они предлагают помощь в продаже активов, в других — иные виды сделок, пишет Reuters.
На минувшей неделе Bank of America разослал клиентам информационный бюллетень, в котором сообщил, что «способствует продаже российских суверенных и некоторых корпоративных облигаций», но будет действовать как «безрисковый принципал в сделках по содействию клиентам», то есть покупать облигацию и немедленно перепродавать ее. Источник агентства, близкий к Deutsche Bank, сообщил, что банк проводит операции с облигациями только по запросу клиентов.
Bank of America, Barclays, Citi и JPMorgan не ответили на запросы агентств. Представитель Jefferies заявил, что компания «работает в рамках рекомендаций по глобальным санкциям, чтобы помочь клиентам справиться с этой сложной ситуацией».
После начала российской военной операции на Украине и жестких санкций стран Запада многие банки ушли из России и прекратили операции с ее активами. Reuters отмечает со ссылкой на инвесторов и источники на рынке, что в июне большинство американских и европейских банков ушли с российского рынка, после того как Минфин США запретил американским инвесторам покупать российские ценные бумаги на вторичном рынке.
Однако в июле министерство разрешило часть сделок, связанных с долговыми обязательствами России, после чего крупные американские банки начали «осторожно возвращаться» на рынок российских облигаций, пишет Reuters.
По данным агентства, до начала российской военной операции объем суверенных облигаций России, находящихся в обращении, составлял около $40 млрд.