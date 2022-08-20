Итальянская Enel оценила потери от продажи бизнеса в России в €527 млн

Итальянский энергетический концерн Enel оценил издержки от продажи своей доли в «Энел Россия» в €527 млн, говорится в отчете компании за первое полугодие.
«Стоимость активов “Энел России” была скорректирована до уровня ожидаемой цены сделки в €137 млн с признанием убытка в размере €527 млн», — сказано в документе.
По такой цене российскую «дочку» купят ЛУКОЙЛ и «Газпромбанк — Фрезия». После завершения продажи активов компания ожидает дополнительных издержек.
Ранее в компании отмечали, что продажа российского бизнеса должна оказать положительное влияние на солидированный чистый долг группы в размере €550 млн.
Итальянская Enel являлась основным акционером «Энел Россия» с долей 56,4%. По данным Bloomberg, «Энел Россия» приносит итальянской материнской компании немногим более 1% валовой прибыли.
В середине июня Enel объявила о продаже своей доли (56,43%) в российской дочке «Энел Россия». Остальные 43,57% принадлежат зарегистрированной на Кипре UROC Limited (7,4%), «РФПИ Управление инвестициями» (5,54%) и прочим миноритарным акционерам (30,63%). «Энел Россия» принадлежат три ГРЭС — Конаковская, Невинномысская, Среднеуральская, а также два ветропарка.
9 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что из-за президентского указа о специальных экономических мерах в финансовой и топливно-энергетической сферах сделка по продаже российских энергоактивов итальянской Enel оказалась заморожена. В начале августа Владимир Путин своим указом ограничил владельцам из недружественных стран продажу их активов в российских стратегических компаниях. Совершать такие сделки запрещено до конца года. Это распространяется в том числе на производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии.