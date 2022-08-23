VK объявил о покупке «Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»

Как отмечается в материале, закрыть сделку планируется до конца года. Сервисы после этого будут доступны на портале dzen.ru. По этому адресу также разместят другие сервисы и поисковую строку «Яндекса». При этом уточняется, что «Дзен» сохранит действующие инструменты монетизации контента для авторов.
Как отметил генеральный директор VK (Россия) Владимир Кириенко, создание и развитие комфортных для пользователей контентных сервисов — основная стратегическая задача компании.
«В результате интеграции с VK для авторов “Дзена” откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента. Мы высоко ценим результаты, достигнутые командой Дзена, и считаем правильным предоставить команде возможность развиваться самостоятельно. Это позволит быстрее и эффективнее выводить на рынок новые контентные продукты и улучшать существующие, увеличивая аудиторию», — заявил он.
В апреле сообщалось, что VK и «Яндекс» подписали соглашение об условиях сделки по продаже сервисов «Яндекс. Новости» и «Дзен».