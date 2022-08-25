Туроператоры попросили отложить введение «Электронной путевки»

О сложностях, с которыми столкнулась туристическая отрасль в преддверии запуска системы «Электронная путевка», предупредил Российский союз туриндустрии (РСТ). В августе он направил письмо руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой перенести сроки запуска системы, которая должна стать обязательной с 1 сентября 2022 года, как минимум на полгода — до 1 марта 2023 года. РБК ознакомился с копией письма, в РСТ подтвердили его подлинность.
Закон, обязывающий туроператоров передавать в информационную систему «Электронная путевка» сведения о проданных турах, включая данные туристов и информацию об их путешествии (даты поездки, страну, номер билета и т. д.) президент Владимир Путин подписал в мае этого года. С 1 сентября 2022 года турфирмы по окончании каждого календарного месяца не позднее 15 числа следующего должны вносить информацию, доступ к которой смогут получить и туристы, в единую систему.
Без передачи сведений в систему «Электронная путевка» туроператоры не смогут осуществлять деятельность. За нарушения туроператоров и турагентов в сфере зарубежного туризма начнут исключать из соответствующих реестров с 1 марта 2023 года, а турфирмы, занимающиеся внутренним и въездным туризмом — с 1 сентября 2023 года.
Учитывая «сложную ситуацию на туристическом рынке в условиях пандемии и санкций», а также необходимость заблаговременного подключения большинства туроператоров и принятия подзаконных актов, РСТ считает целесообразным перенести сроки вступления в силу закона об электронных путевках «на 2024 год или как минимум с 1 марта 2023 года», следует из письма.
До сих пор у турфирм нет понимания, как детально функционирует система и что необходимо сделать, чтобы к ней подключиться, формулирует основную претензию к «Электронной путевке» один из участников рынка.
В компании Tez Tour, которая уже начала работу над интеграцией «Электронной путевки», РБК уточнили, что из-за задержек с получением обратной связи по возникающим вопросам от сотрудников технической поддержки системы, на завершение работ «с высокой долей вероятности потребуется больше времени, чем ожидалось».
Из других опрошенных РБК туроператоров о готовности подключиться к системе заявил только Anex Tour, который ранее уже тестировал «Электронную путевку». Другие компании отказались от комментариев либо не ответили на запросы.
В пресс-службе Ростуризма РБК сообщили, что пока «не видят оснований для переноса срока вступления в силу закона об электронной путевке». В ведомстве подчеркнули, что любые нововведения для отрасли необходимо вводить постепенно, чтобы у бизнеса была возможность адаптироваться к новым правилам, и поэтому в законе о единой системе электронных путевок уже предусмотрен переходный период: с 1 сентября этого года туроператоры смогут в добровольном порядке передавать сведения в систему. В течение полугода, до 1 марта 2023 года, туроператоров выездного туризма не будут привлекать к ответственности, если они не передадут данные в систему, а для внутренних и въездных туроператоров переходный период продлится до сентября 2023 года.
«Это сделано для того, чтобы туроператоры смогли “обкатать” систему на практике», — отметил представитель Ростуризма, добавив, что ряд крупных туроператоров уже пользовались системой на этапе тестирования. Приняты ли все необходимые подзаконные акты, в Ростуризме не уточнили.
Во входящей в госкорпорацию «Ростех» компании «Национальные туристические технологии», которая сейчас выступает оператором системы, на запрос РБК не ответили.
Как семь лет создавали «Электронную путевку»
Систему «Электронная путевка» Ростуризм начал создавать еще в 2015 году, когда ведомство возглавлял предшественник Догузовой Олег Сафонов. По замыслу чиновников, система должна была стать новым механизмом контроля за отраслью, и защитить интересы туристов. К примеру, туроператоры выездного туризма зачастую занижали количество отправленных на отдых туристов и цену путевок, экономя таким образом на отчислениях в фонды, из средств которых туристам выплачивали компенсации и вывозили с отдыха в случае краха турфирмы. Но запуск «Электронной путевки» неоднократно переносился и пока так и не состоялся.
Первоначально «Электронная путевка», согласно закону «Об основах туристской деятельности в РФ», должна была заработать с 1 января 2018 года. В 2015 году систему по заказу Ростуризма начала разрабатывать ИТ-компания «Астерос», один из подрядчиков прошедших в 2014 году Олимпийских игр в Сочи. На разработку «Электронной путевки» было выделено около 500 млн руб. Но в срок она не запустилась: не были приняты необходимые для ее работы подзаконные акты, а тестировавшие ее крупные туроператоры не подтвердили РБК, что намерены полностью перейти на работу в системе. Разработавшая систему компания «Астерос» в 2018 году подала заявление о банкротстве.
Новый оператор «Электронной путевки» определился летом 2018 года: по поручению президента Владимира Путина им была назначена структура «Ростеха» — АО «Национальные туристические технологии». В конце 2019 года компания объявила о подготовке запуске системы в тестовом режиме. Система должна была заработать с 1 апреля 2020 года.
Но в апреле 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, Ростуризм предложил отложить введение «Электронной путевки», чтобы не создавать дополнительной нагрузки на бизнес.
В мае 2020 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает, что «Электронная путевка» станет обязательной для туроператоров, а за ее использование будет взиматься плата. Но в Ростуризме настаивали, что система, которая решает «сугубо государственную задачу по сбору данных с отрасли» должна финансироваться за счет государства, а не за счет «бизнеса и людей». В проекте постановления правительства о правилах функционирования «Электронной путевки», которая заработает с 1 сентября 2022 года, предусмотрено, что ее запуск и эксплуатация будут финансироваться из бюджета — на эти цели в бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов заложено по 200 тыс. руб. ежегодно.