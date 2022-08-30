В рамках продуктовой сделки с Украины вывезли более 1,2 млн тонн зерна

«По состоянию на 29 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 1 289 065 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 122 судов — 67 прибывающих в украинские порты и 55 — выходящих из них», — сказано в сообщении.
Помимо этого, сегодня Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение выйти из украинских портов в рамках стамбульской сделки шести сухогрузам, на которых в общей сложности находится 121 451 т продовольствия, в том числе 102 415 т кукурузы. Также сегодня из порта Южный выйдет судно Karteria с 37 500 т пшеницы, закупленной Всемирной продовольственной программой, оно отправится в Турцию.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
По данным минобороны Турции на 26 августа, из заблокированных портов было вывезено около 800 000 т сельхозпродукции. 22 августа Минобороны России сообщило, что всего из черноморских портов вышло 31 судно с 689 000 т продовольствия на борту.