Правительство разрешило передать японской Mitsui долю в «Сахалине-2»

«В соответствии с <…> уведомлением компании “Мицуи и Ко., Лтд.” о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью “Сахалинская Энергия” разрешить передачу 12,5 процента доли в уставном капитале указанного общества компании “МИТ СЭЛ Инвестмент ЛТД.”, — говорится в документе.
Mitsui Sakhalin Holdings B. V. — 100-процентная «дочка» Mitsui. При этом японская компания получает свою долю пропорционально той, что у нее была в предыдущем операторе Sakhalin Energy.
«Сахалинской Энергии» необходимо подготовить документы для передачи доли в уставном капитале этого общества компании MIT SEL Investment LTD, уточняется в распоряжении.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий на фоне недружественных действий иностранных государств сменить оператора проекта «Сахалин-2» на новое, российское, юридическое лицо. После этого сохранение иностранцами доли в нем осталось под вопросом. В прежнем операторе — Sakhalin Energy — «Газпрому» принадлежало 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — десять процентов.
Новый оператор проекта в лице ООО «Сахалинская Энергия» был создан 5 августа с долей в уставном капитале у «Газпром Сахалин холдинга». Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении.
«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.