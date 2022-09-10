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02:55 (мск), источник: Коммерсантъ

ООН: за 10 дней из портов Украины вывезли около 1,3 млн тонн продовольствия

Совместный координационный центр разрешил еще шести судам покинуть украинские порты 10 сентября. По сообщению центра, всего с Украины с 1 августа вывезли около 2,5 млн тонн продовольствия. 30 августа центр сообщал о вывезенных 1,2 млн тонн продукции.

Источник: Reuters

«По состоянию на 9 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 2 463 991 т. Всего на данный момент было разрешено движение 237 судов — 129 прибывающих в украинские порты и 108 выходящих из них», — говорится в сообщении центра.

Зерновая сделка между Россией и Украиной была заключена в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции 22 июля. Вывоз продовольствия начался 1 августа. Чаще всего суда с украинской продукцией прибывали в Турцию (37 рейсов), Италию (девять рейсов), Египет (восемь рейсов). Всего на Европу приходится 33 рейса, на Африку — 12 (Египет, Джибути, Судан, Сомали, Кения), на Азию, включая Турцию, — 54.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что зерновая сделка не приносит пользы бедным странам. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Самарканде для обсуждения реализации сделки.

Анастасия Ларина

Справка
Международное соглашение о вывозе украинского зерна. Что важно знатьООН надеется, что подписанные документы помогут стабилизировать цены на продовольствие и предотвратить голод в беднейших странах. Экспорт зерна ранее остановился из-за блокировки портов Украины после начала боевых действий
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