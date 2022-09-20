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02:53 (мск), источник: Life.ru

В Казахстане задерживают российские фуры и изымают документы

В Казахстане начали задерживать российские грузовики с европейскими товарами. Газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) сообщает, что на территории республики застряло уже не меньше восьми автопоездов.

Источник: РИА "Новости"

Представитель ассоциации рассказал, что часть задержанных машин находятся на стоянках для нарушителей и каждый день хранения здесь обходится дорого. Другие фуры находятся на таможенных терминалах. А некоторые автопоезда и вовсе стоят прямо на дороге. У водителей изъяты все документы, они не могут из-за этого никуда уехать.

Газета пишет, что речь идёт о транзитной транспортировке товаров из Европы. Их из ЕС направляют на белорусскую границу, а затем на грузовиках компаний из России или Белоруссии — в Казахстан.

Как считают в Минтрансе России, Астана ввела необоснованные требования. В АСМАП обратились к российским бизнесменам с призывом временно воздержаться от транзитной перевозки до разрешения ситуации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал совершенно нормальным стремление Правительства Казахстана заняться созданием благоприятных условий для релокации зарубежных компаний, которые на фоне специальной военной операции покинули рынок нашей страны.

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