В Казахстане задерживают российские фуры и изымают документы

Представитель ассоциации рассказал, что часть задержанных машин находятся на стоянках для нарушителей и каждый день хранения здесь обходится дорого. Другие фуры находятся на таможенных терминалах. А некоторые автопоезда и вовсе стоят прямо на дороге. У водителей изъяты все документы, они не могут из-за этого никуда уехать.
Газета пишет, что речь идёт о транзитной транспортировке товаров из Европы. Их из ЕС направляют на белорусскую границу, а затем на грузовиках компаний из России или Белоруссии — в Казахстан.
Как считают в Минтрансе России, Астана ввела необоснованные требования. В АСМАП обратились к российским бизнесменам с призывом временно воздержаться от транзитной перевозки до разрешения ситуации.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал совершенно нормальным стремление Правительства Казахстана заняться созданием благоприятных условий для релокации зарубежных компаний, которые на фоне специальной военной операции покинули рынок нашей страны.