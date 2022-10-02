22:07 (мск), источник: РБК
ОПЕК+ рассмотрит сокращение добычи на 1 млн барр
Министерская встреча состоится 5 октября в Вене и впервые с весны 2020 года пройдет в очном режиме, сообщили в ОПЕК.
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Страны — экспортеры нефти ОПЕК+ рассмотрят на встрече в Вене возможность сокращения добычи на 1 млн барр. в сутки, пишут Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники в организации.
Большее, чем ожидалось, сокращение является отражением опасений, что мировая экономика быстро замедляется на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и влияния укрепившегося доллара на нефтяные цены, указывает Bloomberg. Источники агентства утверждают, что окончательно решение по сокращению добычи будет принято до заседания 5 октября.
В случае принятия решения о сокращении добычи на 1 млн барр. в сутки оно станет крупнейшим со времен пандемии, пишет Reuters.
Встреча министров стран — членов ОПЕК и представителей государств, не входящих в организацию (этот формат называется ОПЕК+, в нем принимает участие Россия), состоится в Вене 5 октября. Переговоры впервые с марта 2020 года пройдут в очном формате.
Об обсуждении странами ОПЕК+ сокращения добычи ранее писал Reuters. Источники агентства утверждали, что сокращение на 1 млн барр. в сутки намерена предложить Россия на фоне падения нефтяных цен и сильной волатильности рынка. Летом страны ОПЕК+ наращивали добычу, в сентябре участники картеля договорились о ее сокращении в октябре на 100 тыс. барр. в сутки. Это произошло на фоне падения цен нефти Brent в конце августа — начале сентября ниже $100 за баррель.
По мнению генсека ОПЕК Хайсама аль-Гайса, в ближайшем будущем вряд ли наступит крупная мировая рецессия, однако уже этой зимой может начаться энергетический кризис в Европе. Эту проблему призывами к ОПЕК увеличить добычу не решить, нужно увеличить инвестиции и работать над энергопереходом к возобновляемым источникам энергии, указывал он. Аль-Гайса при этом считает, что мир в будущем не сможет полностью обойтись без нефти.
Мировые цены на нефть резко выросли на фоне российской спецоперации на Украине, после начала которой ЕС ввел несколько пакетов санкций против Москвы, в том числе запретил поставки угля и утвердил частичное эмбарго на российскую нефть. Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция. Германия, Италия и Япония) в сентябре договорились ограничивать предельные цены на российскую нефть.
Российские власти говорили, что западные санкции приведут к дисбалансу на нефтяном рынке и ценам до $300. Комментируя планы G7 установить предельные цены на нефть, президент Владимир Путин говорил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, которые нарушают контракты.