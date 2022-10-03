Психологи выяснили, как пандемия поменяла личности людей Пандемия COVID-19 сделала людей менее открытыми и добросовестными
Фоторепортажи
29Боже храни короля: биография Карла III в фотографиях
14Конкурс Wildlife Photographer of the Year показал высоко оцененные снимки
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
10:25 (мск), источник: РБК Life

Каждый пятый россиянин сообщил о сокращении денежных запасов

Почти половина опрошенных вообще лишилась накоплений.

Источник: Reuters

Более 20% россиян рассказали, что их денежные накопления сократились на фоне спецоперации на Украине и применения западных санкций. Данные приводит РБК по результатам совместного проекта с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из опроса следует, что только 5% граждан сумели приумножить с конца февраля свои сбережения.

Благосостояние 39% респондентов существенно за это время не изменилось, а треть опрошенных (34%) отметили, что у них не было и нет вообще накоплений.

Телефонный опрос специалисты провели 2 сентября 2022 года. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Выяснилось, что самой чувствительной группой к кризису стала возрастная категория 25−34 лет, среди них 34% сообщили об уменьшении накопленных сумм. Среди россиян в возрасте 35−44 лет таких 27%. В обеих группах доля респондентов без сбережений одинакова — 28%. Среди россиян старше 60 лет только 12% отметили сокращение сбережений, но значительная доля опрошенных старшего возраста (44%) накоплений изначально и не имели.

Рассмотрели ситуацию социологи и с точки зрения гендерных различий.

Оказалось, что 39% российских женщин не имеют сбережений, среди мужчин об этом сообщили всего 28%.

Как выяснили специалисты, потеря достатка напрямую связана с материальным положением россиян. Меньше всего пострадали те, кто высоко оценивает финансовое положение своей семьи: всего 8% заявили о сокращении запасов. Из тех, кто оценил свои доходы как низкие, отметили сокращение накоплений 33%.

Социологи спросили тех, у кого на момент начала кризиса были накопления, остались ли такие сбережения у них сейчас. В 43% случаев получили отрицательный ответ, то есть значительная доля граждан с конца февраля осталась без накоплений.

Ранее из опроса, проведенного сервисом Superjob, стало известно, что в стране в этом году резко выросло число предприятий, чьи сотрудники работают из дома. По данным исследования, таких работодателей уже больше половины, больше всего в Москве и Санкт-Петербурге, где дистанционный труд используют 68 и 63% компаний соответственно. Самой высокооплачиваемой вакансией на удаленке оказалась должность «Разработчик Full Stack». Фирма по развитию ИT-инфраструктуры готова платить такому специалисту до 350 тыс. руб. в месяц за создание новых приложений, продуктов и функций.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Россия меня покорила»: высокопоставленная чиновница США переедет в РФ
«Бригаде» 20 лет: кто был прототипом Саши Белого
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономика