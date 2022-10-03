10:25 (мск), источник: РБК Life
Каждый пятый россиянин сообщил о сокращении денежных запасов
Почти половина опрошенных вообще лишилась накоплений.
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Более 20% россиян рассказали, что их денежные накопления сократились на фоне спецоперации на Украине и применения западных санкций. Данные приводит РБК по результатам совместного проекта с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Из опроса следует, что только 5% граждан сумели приумножить с конца февраля свои сбережения.
Благосостояние 39% респондентов существенно за это время не изменилось, а треть опрошенных (34%) отметили, что у них не было и нет вообще накоплений.
Телефонный опрос специалисты провели 2 сентября 2022 года. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Выяснилось, что самой чувствительной группой к кризису стала возрастная категория 25−34 лет, среди них 34% сообщили об уменьшении накопленных сумм. Среди россиян в возрасте 35−44 лет таких 27%. В обеих группах доля респондентов без сбережений одинакова — 28%. Среди россиян старше 60 лет только 12% отметили сокращение сбережений, но значительная доля опрошенных старшего возраста (44%) накоплений изначально и не имели.
Рассмотрели ситуацию социологи и с точки зрения гендерных различий.
Оказалось, что 39% российских женщин не имеют сбережений, среди мужчин об этом сообщили всего 28%.
Как выяснили специалисты, потеря достатка напрямую связана с материальным положением россиян. Меньше всего пострадали те, кто высоко оценивает финансовое положение своей семьи: всего 8% заявили о сокращении запасов. Из тех, кто оценил свои доходы как низкие, отметили сокращение накоплений 33%.
Социологи спросили тех, у кого на момент начала кризиса были накопления, остались ли такие сбережения у них сейчас. В 43% случаев получили отрицательный ответ, то есть значительная доля граждан с конца февраля осталась без накоплений.
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