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13:57 (мск), источник: Ведомости

В Энергодаре назвали условия запуска ЗАЭС

Энергоблоки Запорожской АЭС будут запущены только после выполнения регламентных работ, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Как только все регламентные работы в рамках запуска энергоблоков будут произведены, естественно, будет дан старт. Все зависит от технологического цикла, его контролируют специалисты “Росэнергоатома”, а также специалисты, которые находятся от миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они также отвечают за безопасность», — отметил Волга (цитата по ТАСС).

Он также заявил, что смена инспекторов МАГАТЭ «будет происходить сегодня, два человека уезжают, миссия расширяется до четырех человек».

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.

5 октября были опубликованы подписанные президентом России Владимиром Путиным документы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов, в том числе Запорожской области. Кроме того, накануне он также поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Кроме того, он поручил принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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