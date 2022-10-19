В Казахстан из России переместились более 50 международных компаний

Токаев считает, что «непродуктивно» размещать все эти компании в крупных городах. «Нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру Большой Алматинской кольцевой автомобильной дорогой, что существенно поможет экономике области», — сказал он на встрече с общественностью Алматинской области (цитата по ТАСС).
«Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами», — добавил он.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на брифинге для журналистов сказал, что из России уходят многие иностранные компании. «Мы составили список более 300 наиболее крупных таких иностранных компаний. С ними проводили работу по информированию о возможностях их деятельности в Казахстане. На сегодняшний день 56 компаний из них изъявили желание релоцировать свои офисы в Казахстан», — рассказал он.
В августе власти Казахстана говорили, что ведут работу по релокации более 250 компаний, ушедших из России.
4 октября МВД Казахстана сообщило о прибытии в страну с конца сентября 200 тыс. россиян. На текущей неделе, по данным ведомства, число прибывающих снизилось: ежедневно в Казахстан въезжает порядка 8−9 тыс. граждан России, выезжает — 10−11 тыс.