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10:21 (мск), источник: Коммерсантъ

В Казахстан из России переместились более 50 международных компаний

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал создать условия для релокации компаний из других стран. По его словам, 56 международных компаний переместились из России в Казахстан.

Источник: Reuters

Токаев считает, что «непродуктивно» размещать все эти компании в крупных городах. «Нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру Большой Алматинской кольцевой автомобильной дорогой, что существенно поможет экономике области», — сказал он на встрече с общественностью Алматинской области (цитата по ТАСС).

Президент Казахстана отметил, что нужно «создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран».

«Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами», — добавил он.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на брифинге для журналистов сказал, что из России уходят многие иностранные компании. «Мы составили список более 300 наиболее крупных таких иностранных компаний. С ними проводили работу по информированию о возможностях их деятельности в Казахстане. На сегодняшний день 56 компаний из них изъявили желание релоцировать свои офисы в Казахстан», — рассказал он.

В августе власти Казахстана говорили, что ведут работу по релокации более 250 компаний, ушедших из России.

Казахстан также стал одним из наиболее популярных у россиян направлений на фоне объявленной в РФ частичной мобилизации.

4 октября МВД Казахстана сообщило о прибытии в страну с конца сентября 200 тыс. россиян. На текущей неделе, по данным ведомства, число прибывающих снизилось: ежедневно в Казахстан въезжает порядка 8−9 тыс. граждан России, выезжает — 10−11 тыс.

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