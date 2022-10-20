В ЦБ дали первые оценки возможного влияния частичной мобилизации на экономику

«К концу месяца экономическая динамика начала несколько ухудшаться. Экономика столкнулась с новыми шоками предложения и спроса, к которым ей дополнительно придется адаптироваться» — так описывают аналитики ДИП ЦБ события, происходившие в РФ накануне и после объявления частичной мобилизации, вызвавшей сокращение рынка труда и вхождение компаний в период нестабильности, — данные Росстата фиксировали начало процесса в августе.
Описывая состояние рынков на этот момент, аналитики Банка России отмечают: сентябрь принес разворот ценовой динамики по широкому кругу товаров и услуг (чему способствовали разовые проинфляционные факторы — удорожание зарубежного туризма, связи и стоимости полиса ОСАГО) и ускоренное окончание «плодоовощной» дефляции.
Постепенно затухает влияние еще одного сильного дезинфляционного фактора — укрепления рубля в апреле—июне, и стабилизация курса к концу года может свести его на нет, «что при прочих равных условиях способно вызвать ускорение роста цен», отмечают в ДИП. О возможном сохранении инфляционного давления на повышенном уровне (выше 4%) свидетельствует и оценка трендовой инфляции: в сентябре ее значение составило 8,7% после 8,8% в августе.
Недельный рост цен в начале октября замедлился (до 0,02% на неделе с 11 по 17 октября, по оперативным данным Росстата, после 0,03% и 0,07% в предыдущие недели), однако и здесь в ДИП отмечают вероятную краткосрочность этого явления, так как соцвыплаты и стабильные доходы могут разогнать потребление, что при сохранении ограничений предложения «предполагает проинфляционный фон на горизонте ДКП».
В итоге на протяжении сентября инфляционное давление усиливалось, а одновременное сокращение потребительского спроса и предложения «усложнило прогнозирование их совокупного влияния на дальнейшие темпы роста потребительских цен», отмечает бюллетень. Этому усложнению в «Трендах» посвящен отдельный раздел — он описывает «структурную перестройку спроса», вызванную уходом с российских рынков западных компаний, как де-факто отказ потребителей от импортозамещения в группах товаров, где он был наиболее массовым (одежда, мебель, телефоны, бытовая техника, автомобили). «Устойчивая динамика доходов будет способствовать нарастанию инфляционного давления в непродовольственном сегменте даже при сдержанных объемах расходов на них», а перенаправление расходов на другие категории (например, услуги) «могут провоцировать дополнительный рост цен и в этих сегментах», предполагают аналитики ДИП. И это только один из проинфляционных рисков, затрудняющих среднесрочное прогнозирование.
В ЦБ уточняют, что эти факторы «могут оказаться в целом как дезинфляционными, так и проинфляционными и, более того, их направленность может изменяться на разных временных горизонтах».
Описывая «новую реальность», аналитики ЦБ отмечают успех в рамках первичной адаптации компаний к ней в вопросах логистики, удержание уровня производства в нефтедобыче и нефтепереработке и сохранение объема работ в строительстве, что «обеспечило стабилизацию и даже некоторый рост экономической активности летом». Однако спад экономической активности и дефицит кадров на рынке труда долгосрочно угрожают торможением роста производительности, а «основной негативный эффект внешних ограничений в нефтяной отрасли и на поставки инвестиционных и высокотехнологичных товаров, по-видимому, впереди». В ДИП его ждут с конца 2022 года, и «до этого времени переход российской экономики к устойчивому росту вряд ли произойдет».