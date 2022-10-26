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14:34 (мск), источник: ТАСС

В России утверждены 45 банков, с долями иностранцев в которых временно запрещены сделки

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень из 45 российских банков, с долями иностранцев в которых временно нельзя совершать сделки. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду.

Источник: Reuters

Среди этих организаций — «Америкэн экспресс банк», «Вестерн Юнион ДП Восток», «Голдман Сакс банк», «Дж. П. Морган банк интернешнл», «Райффайзенбанк», «Озон банк», «ОТП банк», «Ситибанк», «Юникредитбанк», «Яндекс банк» и другие. Ограничение действует до 31 декабря 2022 года. При этом такие сделки могут быть совершены на основании специального решения президента РФ.

Распоряжение принято в развитие августовского указа о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Этим документом запрещалось совершать до 31 декабря 2022 года ряд операций, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. В случае с банками речь идет о сделках с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы.

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