Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Рейтинг богатейших семей мира по версии Bloomberg четвертый год подряд возглавила семья Уолтон, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Агентство оценило состояние семьи в $224,5 млрд, за год оно снизилось на $13,7 млрд.
Walmart была основана бизнесменом Сэмом Уолтоном в 1962 году. Сейчас число магазинов по всему миру превышает 10,5 тыс., штаб квартира находится в Бентонвилле (штат Арканзас), выручка компании составляет $573 млрд. Семья Уолтон владеет 47% акций сети.
В топ-10 самых богатых семей также вошли:
Всего в рейтинг вошли 25 семей. В их числе — семья Альбрехт, которой принадлежит немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi ($41,4 млрд), семья Кокс — владельцы телекоммуникационной компании Cox Enterprises ($28,3млрд), семья Мистри — основные владельцы индийской строительной компании Hapoorji Pallonji Group и другие.
По данным Bloomberg, совокупное состояние богатейших 25 семей мира составляет $1,5 трлн, что на $143 млрд меньше, чем годом ранее. В то же время, отмечает агентство, состояние некоторых сверхбогатых семей, таких как Рокфеллеры, не учитывается, поскольку их активы «слишком сложно отследить».
В середине октября консалтинговая компания Henley & Partners совместно с New World Wealth подсчитала, что Россия занимает десятую строчку в списке стран, ранжированных по числу центимиллионеров — сверхбогатых людей, владеющих состоянием от $100 млн.
Это в основном владельцы технологических и мультинациональных компаний, финансисты и наследники состояний. За последние 20 лет их количество увеличилось более чем вдвое.
В США проживает 38% (9730) всех центимиллионеров, Китай и Индия занимают второе (2021) и третье (1132) места соответственно. Великобритания идет следом и занимает четвертое место (968), за ней — Германия на пятом месте (966). В десятку попали также Швейцария, занимающая шестое место (808), Япония (765), Канада (541), Австралия (463). Россия замыкает топ-10 стран с наибольшим количеством центимиллионеров — 435. Другие крупные экономики, Франция (380) и Италия (298), не попали в число лидеров по количеству центимиллионеров. По оценкам исследователей, в ближайшие годы число сверхбогатых людей будет быстро расти в странах Азии и Африки.