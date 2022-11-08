12:43 (мск), источник: © РИА Новости
Турция начала частично оплачивать российский газ в рублях
АНКАРА, 8 ноя — РИА Новости. Турция частично перешла на оплату поставок российского газа в рублях, сообщил министр энергетики республики Фатих Донмез.
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«Как вы знаете, было достигнуто соглашение, частичная оплата уже началась. Намерены активизировать нашу работу в этом направлении», — сказал чиновник в интервью телеканалу TRT Haber.
По его словам, Анкара и Москва ведут технические работы, касающиеся торговли в национальных валютах.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре договорились, что Турция будет оплачивать 25 процентов поставок газа в рублях. А 12 октября, выступая на Российской энергетической неделе, Путин предложил перенаправить транзит с «Северных потоков» в регион Черного моря и создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что поручил быстро начать работу по этой идее.
Позже министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Financial Times заявил, что Анкара просит «Газпром» сделать скидки на поставки, а также добивается отсрочки платежей.