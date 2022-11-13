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00:35 (мск), источник: © РИА Новости

ВПП ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из России

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из РФ в страны Африки, заявил глава ВПП Дэвид Бизли.

Источник: © РИА Новости

«ВПП фрахтует первое из многих судов, которые будут перевозить критически важные поставки российских удобрений в страны Африки», — написал Бизли на своей странице в Twitter.

Ранее «Уралхим» и «Уралкалий» сообщили о получении разрешения на погрузку благотворительной партии удобрений на судно ВПП. Партия объемом в 20 тысяч тонн сложных удобрений будет отправлена через Мозамбик в Малави в течение недели, начинающейся 21 ноября 2022 года.

Согласно сообщению, «Уралхим» подтверждает свое намерение предоставить 260 тысяч сложных удобрений развивающимся странам абсолютно бесплатно, в том числе взяв на себя расходы по их погрузке, транспортировке и страхованию.

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