ВПП ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из России

«ВПП фрахтует первое из многих судов, которые будут перевозить критически важные поставки российских удобрений в страны Африки», — написал Бизли на своей странице в Twitter.
Ранее «Уралхим» и «Уралкалий» сообщили о получении разрешения на погрузку благотворительной партии удобрений на судно ВПП. Партия объемом в 20 тысяч тонн сложных удобрений будет отправлена через Мозамбик в Малави в течение недели, начинающейся 21 ноября 2022 года.
Согласно сообщению, «Уралхим» подтверждает свое намерение предоставить 260 тысяч сложных удобрений развивающимся странам абсолютно бесплатно, в том числе взяв на себя расходы по их погрузке, транспортировке и страхованию.