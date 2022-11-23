Минфин США сделал ряд исключений из санкций в отношении нефти из РФ

Отмечается, что ограничения на оказание вышеупомянутых услуг выступят в силу с 5 декабря. В то же время действующие разрешения не отменяют запрета на ввоз нефти из РФ в США.
Также допускается проведение транзакций, связанных с поставками топлива в Болгарию, Хорватию, а также в ряд государств Евросоюза (ЕС), не имеющих выходя к морю. Перевозки сырой нефти в Японию с проекта «Сахалин-2» разрешаются до 30 сентября 2023 года.
Операции по разгрузке нефти могут осуществляться только в экстренных ситуациях, когда речь идет о спасении экипажа и защите окружающей среды.
В ближайшее время минфин планирует выпустить руководство по реализации мер в отношении потолка цен на нефть из РФ. Сам потолок будет окончательно закреплен после проведения Вашингтоном и союзниками ряда «технических процедур».
Известно, что в предельную цену на российскую нефть не будут включаться транспортные и страховые расходы. Кроме того, потолок не будет применяться при условии, что экспортное топливо будет существенно переработано за пределами РФ.
Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщила, что США и союзники намерены уже в среду, 23 ноября, договориться о введении предела цен на российскую нефть на уровне $60−70.
В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.
Российский лидер Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы диктовать свои условия. Глава государства напомнил, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля.