Путин поручил продлить льготную ипотеку по 8% до июля 2024 года

«Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до 8%», — сказал Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Владимир Путин также поручил распространить промышленную ипотеку на строительство и модернизацию объектов недвижимости. Сейчас такие программы доступны только для покупки производственных площадей.
Семейная ипотека была запущена в начале 2018 года. Получить ее могут семьи, ребенок в которых родился в период с 1 января 2018-го по 31 декабря 2023 года. В октябре правительство продлило ее до 1 июля 2022.
Программа льготной ипотеки должна завершиться 31 декабря 2022 года. Сейчас льготная ипотека доступна всем категориям граждан на первичное жилье на срок от 3 до 30 лет и под 6−7% годовых. Максимальная сумма — 12 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн руб. — для остальных регионах. Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в правительстве обсуждается модификация программ льготной ипотеки.