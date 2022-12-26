ЦБ объяснил декабрьское ослабление рубля

Текущее ослабление рубля связано со снижением цен на нефть, сказал в интервью РБК заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», — объяснил он. Впрочем, курс по-прежнему «колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года», подчеркнул Заботкин.
«Но при этом с оговоркой, что эти 0,5−0,6% реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6−12 месяцев», — пояснил он. «Дезинфляционный вклад того укрепления рубля, которое произошло во второй половине весны и летом, на текущий момент уже по большому счету исчерпан», — добавил Заботкин. Сейчас, по его словам, регулятор не планирует ужесточать какие-либо ограничения по капитальному счету.
Ослабление российской валюты к доллару и евро началось в декабре и значительно ускорилось в середине месяца. На неделе с 12 по 16 декабря рубль ослабился с 62,8 до 64,65 к доллару и с 66,37 до 69,1 к евро. На неделе с 19 декабря падение рубля ускорилось, в первый после выходных день торгов на бирже российская валюта прошла две критические отметки — в 65 и 67 ₽ к доллару США, а 21 декабря преодолела отметку в 70 ₽ за доллар и 75 ₽ за евро. 26 декабря рубль торгуется в районе 68,2 ₽ за доллар и 72,4 ₽ за евро.
Цена на нефть марки Brent с начала декабря снизилась почти c $90 за баррель до примерно $84. Средняя цена на российскую нефть Urals, которая после введения серии санкций продается с дисконтом, за период с 15 ноября 2022 года по 14 декабря 2022 года составила $57,49 за баррель, приводил оценку Минфин. Месяцем ранее она составляла $71,1. С 5 декабря в отношении российской нефти действуют санкции ЕС и США, которые включают в себя ограничения морских поставок и ценовой потолок в $60.
Эксперты, которых ранее опрашивал РБК, в качестве факторов ослабления рубля также называли повышенный спрос на валюту как со стороны физических лиц, которые покупают валюту в преддверии зарубежных поездок на новогодних каникулах, так и со стороны компаний, которые, опасаясь дальнейших санкционных ограничений, спешат совершить необходимые закупки за рубежом.