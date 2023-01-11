10:34 (мск), источник: РБК Life
У россиян появился новый способ сделать прописку ребенку. Инструкция
Для этого даже не потребуется выходить из дома.
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У россиян появилась возможность прописать ребенка по месту жительства в режиме онлайн, для этого даже не потребуется выходить из дома, рассказали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны. Как сообщается в телеграм-канале ведомства, подать заявку родители теперь могут через портал государственных услуг, такой возможностью уже воспользовались 6 тыс. семей по всей России.
«Первым ребенком, получившим такую регистрацию, стала малышка Полина из Тюмени. С помощью сервиса ее мама смогла сделать это, находясь еще в роддоме», — рассказали в Минцифры.
Раньше оформить прописку ребенку можно было только в многофункциональном центре (МФЦ), паспортном столе или в миграционном отделе МВД. Теперь посещать ведомство не нужно. После того как родитель направит заявление через свой личный кабинет на «Госуслугах», в региональном отделении Министерства внутренних дел рассмотрят его в течение шести рабочих дней, а электронное свидетельство затем придет в личный кабинет. Свидетельство о прописке можно самостоятельно распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребенка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия.
«Прописать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление. Для этого потребуются данные паспортов обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи в загсе», — пояснили разработчики.
По желанию родителей бумажный вариант документа о регистрации ребенка по месту жительства (с красной печатью) можно получить и в МВД.
Ранее в Минцифры сообщили о еще одном электронном нововведении, которое касается всех россиян. Речь о возможности получить электронный полис обязательного медицинского страхования. Сделать это теперь также можно на портале государственных услуг. В дальнейшем можно будет не носить с собой бумажный или пластиковый вариант документа, а обращаясь за медицинской помощью, достаточно будет показать электронный полис на экране смартфона или планшета. При онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета на «Госуслугах».