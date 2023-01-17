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18:00 (мск), источник: © РИА Новости

ФАС оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей за навязывание использования ее платежной системы в приложениях российских разработчиков, говорится в сообщении ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что компанию признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства в июле 2022 года. Как пояснили в ФАС, правила App Store запрещали разработчикам информировать клиентов о возможности оплаты покупок в приложениях за пределами самого магазина. Кроме того, нельзя было использовать и альтернативные способы оплаты. В ведомстве подчеркнули, что Apple требовала от разработчиков удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы, а также изменять функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае компания не разрешала им выгружать свои приложения в App Store.

Федеральная антимонопольная служба усмотрела в действиях Apple злоупотребление доминирующим положением и наложила штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Компания должна оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу.

В июле 2022 года ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS и выдала предписание об устранении нарушения. Ведомство отмечало, что компании по итогам административного расследования могут назначить оборотный штраф. В базовом варианте для юридических лиц он составляет от одного до пятнадцати процентов выручки от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение.

Ранее Apple оспаривала в суде само возбуждение антимонопольного дела, но арбитражный суд Москвы в апреле 2022 года признал акты ФАС законными.

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