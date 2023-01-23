Американский СПГ отчаливает от Европы

Снижение цен на газ в Европе привело к постепенному сокращению поставок американского газа на континент по мере того, как часть спотовых грузов начинает перенаправляться в Азию. По данным Platts, за 20 дней января около 64% экспортированных из США грузов СПГ было направлено в Европу против 70% в среднем в четвертом квартале 2022 года. Одновременно доля поставок в Азию выросла до 29% с 22% в четвертом квартале на фоне постепенного открытия экономики Китая после локдаунов. Сейчас США экспортируют в виде СПГ около 8,6−8,8 млрд кубометров газа в месяц.
В январе цены на газ в Европе падали почти на $600 за тысячу кубометров на фоне теплой погоды, высоких запасов в хранилищах и роста выработки ветряной генерации. В результате к середине января спотовые цены на СПГ в Азии превысили таковые в Европе, что обычно приводит к перетоку грузов. В то же время пока разница не так велика, чтобы вызвать масштабный отток, учитывая также необходимость платить за проход через Панамский канал в случае экспорта из США в Азию, а также дефицит танкеров в Тихоокеанском бассейне.
В 2022 году США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Европу (38,9 млн тонн, по данным Kpler), причем большая часть партий представляла собой спотовые поставки.
Россия заняла второе место по объему поставок СПГ в ЕС (с учетом поставок, приходящихся на доли Total и CNPC в «Ямал СПГ»), опередив Катар.
Хотя во второй половине января цены на газ в Европе начали немного восстанавливаться на фоне более холодной погоды, в настоящее время не просматривается перспектив существенного роста цен в ближайшие месяцы.
Более того, среди аналитиков становится все более популярным мнение, что континент может ждать существенное снижение цен летом, если выяснится, что страны ЕС выйдут из зимы с более высокими запасами в ПХГ, чем ожидалось. По мере того как ПХГ будут заполняться, на европейском рынке может образоваться навес СПГ, учитывая, что спад потребления в Европе, видимо, носит долгосрочный характер, а потребление в Азии летом тоже может оказаться слабым. Подобная ситуация наблюдалась в пандемийном 2020 году, когда цены на газ в мире падали существенно ниже $100 за тысячу кубометров. Это не отменяет возможности резких скачков цен ближе к зиме, когда потребление может резко возрасти как в Европе, так и в Азии.
Высокая волатильность и неясная ценовая ситуация заставляют европейских потребителей не спешить с заключением долгосрочных контрактов на СПГ, несмотря на фактическую потерю российских объемов.
В 2022 году страны ЕС недополучили около 60 млрд кубометров российского газа, однако европейские компании заключили долгосрочные контракты лишь на 9 млн тонн (12 млрд кубометров) СПГ из США. И это несмотря на то, что Европа в первую очередь надеется на американский СПГ, а Германия за последние шесть недель ввела уже три приемных терминала СПГ суммарной мощностью 14 млрд кубометров газа в год. «Что понятно из текущей волны контрактации, так это то, что европейские предприятия все еще предпочитают покупать СПГ на споте, поскольку они не хотят заключать долгосрочные контракты», — отмечает Росс Вейно из Platts.
Низкий процент долгосрочных контрактов в Европе, а также неясная ситуация с контрактацией в Азии, где основной потребитель Китай также не торопится заключать новые соглашения, может затормозить новую волну американских СПГ-проектов.
Так, в 2022 году, несмотря на резкий рост спроса на американский СПГ, только два проекта (Venture Global на 13,3 млн тонн и третья очередь Corpus Christi на 11,4 млн тонн) вышли на стадию окончательного инвестиционного решения (FID). Тем не менее как минимум еще четыре проекта рассчитывают принять FID в 2023 году.