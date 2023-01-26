Посол в Турции рассказал, какие страны получили украинское продовольствие

«Реальная география получателей украинского продовольствия выглядит следующим образом: страны с высоким уровнем доходов (ЕС, Великобритания и так далее) получили 8,6 миллиона тонн грузов (47%), с доходами выше среднего (Китай, Иордания, Малайзия и так далее) — 6,1 миллиона тонн (33%), с уровнем доходов ниже среднего (Бангладеш, Индия, Индонезия, Пакистан и так далее) — 2,9 миллиона тонн (16%)», — сказано в сообщении на сайте диппредставительства.
При этом в нуждающиеся страны, такие как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, отправили всего 551 527 тонн грузов (3%), включая перевезенные на зафрахтованных ВПП ООН судах 396 169 тонн (2%), подчеркнул посол.
По словам дипломата, доля этих государств в общей статистике снижается — в первые 120 дней действия инициативы она составляла почти 4%, сейчас — 3%.
Ерхов объяснил, что именно по этой причине «ооновцы переквалифицировали черноморскую инициативу из гуманитарной в коммерческую и отказывались публиковать под предлогом коммерческой же тайны сведения о получателях грузов».
Он также добавил, что Россия обращает внимание на искусственное скопление сухогрузов в порту Стамбула из-за действий украинских коммерсантов. Дипломат подчеркнул, что они фрахтуют суда без учета согласованных правил и сроков регистрации и участия в инициативе.
«Очевидно, что в Киеве руководствуются исключительно корыстными задачами продать “побольше и поскорее”, пренебрегая утвержденным порядком работы», — резюмировал Ерхов.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. При этом Москва заявляла, что именно это условие выполнено не было. Однако в ООН заверили, что ограничения в итоге снимут.
В конце прошлого года президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Сам российский лидер еще в начале сентября указывал, что Запад вывозит большую часть украинского груза в свои государства. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.