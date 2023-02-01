Тбилиси решил не разрывать контракт на вагоны метро с компанией из России

«С учетом того, что мы не смогли бы найти альтернативного поставщика вагонов за ту цену, которая нас устраивает, и переход на следующие этапы тендера вызвал бы подорожание закупки на 30−35%. Мы постарались завершить переговоры с уже существующим поставщиком», — пояснил заммэра (цитата по ТАСС).
В договор внесут изменения по согласованию с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), чтобы интересы грузинской стороны «были максимально застрахованы». По словам Хмаладзе, оплата вагонов будет производиться только после начала их эксплуатации в Грузии.
«Метровагонмаш» стал победителем объявленного ЕБРР тендера на поставку 44 вагонов Тбилисскому метрополитену в конце 2021 года. В марте 2022 года банк приостановил выплату около €50 млн российской компании за вагоны.
В ноябре 2022 года мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что мэрия решила разорвать контракт. Он обосновал это риском международных санкций для компании. Сейчас «Метровагонмаш» находится под санкциями Украины.