Кабмин не поддержал предложение РСПП поднять налог на прибыль вместо однократного взноса

Дополнительные конъюнктурные доходы сформировались не во всей экономике в целом, отметил Минфин, а лишь в отдельных ее секторах и у отдельных налогоплательщиков. Из-за этого эффект от предложенной бизнесом меры для разных отраслей будет неравнозначным.
«Здесь в первую очередь необходимо рассматривать тех, кто извлек сверхдоходы за предыдущие два года, и уже на этом основании принимать решение о взносе, который, как ожидается, будет добровольным со стороны членов РСПП», — подчеркнули в Минфине.
Там также подчеркнули, что правительство не рассматривает изменение в этом году ставки налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, специальных режимов, а также страховых взносов.
Ранее The Bell (признан иностранным агентом) сообщил, что в декабре правительство предложило бизнесу сделать разовый платеж в бюджет на 200−250 млрд руб. Бизнес выступил со встречным предложением — увеличить в 2023 г. 20%-ный налог на прибыль российских компаний на 0,5 п. п., сообщало издание.
Сегодня, 8 февраля, первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет. Речь идет о так называемом windfall tax (налоге на непредвиденную прибыль). По оценке Белоусова, у многих российских компаний по итогам прошлого года оказались «очень хорошие» финансовые результаты, особенно в первом полугодии. Как уточнил близкий к правительству источник, речь идет примерно о 250 млрд руб.
Bloomberg до этого писал, что в декабре правительство предложило провести «мобилизацию доходов», в числе обсуждавшихся мер было увеличение дивидендов для госкомпаний и единовременные выплаты со стороны крупных компаний.