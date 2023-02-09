Страны — соседи России поставили рекорды по выпуску карт в 2022 году

В странах ближнего зарубежья в 2022 году выросло число банковских карт в обращении на фоне ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard. Годовые темпы прироста были значительно выше, чем в 2021 году, и в большинстве случаев поставили рекорды минимум за пять лет.
Такие выводы позволяет сделать статистика нацбанков Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Белоруссии, Армении и Киргизии, которую изучил РБК. Хотя она не раскрывает число закрытых карт, данные все равно дают представление о динамике на рынке.
В марте 2022 года из России ушли популярные международные платежные системы Visa и Mastercard. В результате их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей. Россиянам остается доступна китайская платежная система Union Pay, но она не имеет такой широкой сети приема, как Visa и Mastercard.
Значительное увеличение числа выпущенных платежных карт в 2022 году в первую очередь можно связать с влиянием ситуации в России, подтверждает руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин. «В данном случае можно говорить о гражданах России, переехавших в соседние страны в этот период, а также о тех, кто проживает в России, но использует такие карты для оплаты международных покупок и в путешествиях», — пояснил он. Налютин считает, что в 2023 году аналогичных аномальных трендов ждать не стоит, хотя общее количество новых карт все равно будет чуть выше нормы.
Россияне (и переехавшие, и те, кто практиковал «карточный туризм») «оказали влияние на развитие рынка, но есть и набор внутренних факторов», добавляет руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Среди них — расширение карточного бизнеса банков и просто развитие экономики.