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12:36 (мск), источник: ТАСС

Число ипотечных сделок в Москве в январе снизилось на 15,3%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 7 тыс. ипотечных сделок зарегистрировано в Москве в январе 2023 года. Это на 15,3% меньше, чем годом ранее, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.

Источник: Агентство «Москва»

«В январе 2023 года на первичном и вторичном рынках столичного жилья в Росреестре оформлен 7 071 договор ипотечного жилищного кредитования. По сравнению с рекордным январским показателем прошлого года, когда в Москве были зарегистрированы 8 353 ипотечные сделки, число обращений сократилось на 15,3%», — говорится в сообщении.

Статистика за январь 2023 года показала стабильный спрос на ипотеку в Москве, несмотря на снижение к аналогичному периоду 2022 года, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. «При этом показатель на 18,9% больше первого месяца 2021 года (5 948) и превышает январские результаты всех предыдущих лет», — приводятся его слова в сообщении.

Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам, их объем в январе составил 11,2 миллиарда рублей, отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Это 17,8% от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму более 840 миллиардов рублей», — цитирует его пресс-служба.

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