00:53 (мск), источник: Известия
Марка раздора: назван процент подделок на маркетплейсах
Почему онлайн-агрегаторы не согласны с выводами общественников.
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До половины продавцов обуви, парфюма и бутилированной воды продают на маркетплейсах контрафакт либо нелегальные товары. Об этом заявили представители «Общественной потребительской инициативы». Проведя мониторинг 450 торговцев на ведущих онлайн-площадках России, они выяснили, что порядка 50% торговцев не прошли обязательную регистрацию в системе маркировки. В Центре развития перспективных технологий назвали результаты исследования показательными и добавили, что в основном люди жалуются на один маркетплейс. Сами агрегаторы не согласны с результатами: например, в Wildberries обратили внимание на слишком скромную выборку продавцов.
Не тот парфюм
В январе-феврале «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) провела исследование на ведущих интернет-площадках страны: Wildberries, Ozon и «Яндекс. Маркет» (с документом ознакомились «Известия»). Эксперты изучили 450 продавцов обуви, парфюма и воды, поскольку эти товары подпадают под обязательную маркировку. Это значит, что торговцы должны пройти регистрацию в информационной системе «Честный знак», а также поместить на изделия идентификационные коды.
Общественники сравнили реквизиты компаний с данными в госреестре участников оборота маркированной продукции, который ведет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки). ОПИ выяснила, что на Wildberries доля нелегальных продавцов обуви достигает 47%, парфюмерии — 66%, воды — 58%. На Ozon показатель варьируется в диапазоне 8−13%, на «Яндекс. Маркете» — 4−7%. Эксперты провели исследование на фоне резко возросших жалоб со стороны потребителей на качество продукции.
— Маркетплейсы могут автоматически отсеивать нарушителей, пользуясь единым государственным реестром, — сказал «Известиям» председатель ОПИ Олег Павлов. — Как показала практика, некоторые агрегаторы не делают этого, становясь своего рода зонтичным брендом для недобросовестных продавцов и одним из основных каналов реализации нелегальной продукции.
Пока у компаний нет стимула заниматься такой фильтрацией, заметили в ОПИ.
«Известия» направили запрос в службу.
Сейчас несколько статьей КоАП предусматривают ответственность за нарушения в части идентификации товаров. Речь идет о штрафах до нескольких сотен тысяч рублей с конфискацией нелегальной продукции. Плюс к этому площадки могут говорить, что они лишь предоставляют услуги доставки, а значит, не отвечают за не свой товар, добавил Олег Павлов.
В Минпромторге сообщили, что результаты мониторинга в ведомство не поступали. Если ОПИ направит их с разъяснением методологии проведенного анализа, то они будут рассмотрены. В министерстве напомнили, что с 1 марта маркетплейсы станут участниками оборота товаров и будут нести ответственность за продажи немаркированной продукции легкой промышленности (сейчас наказание предусмотрено для поставщиков и торговцев). Аналогичные изменения в отношении других изделий внесут в законодательство в ближайшее время.
Ужесточить подход
В ОПИ уверены, что за такие нарушения должны быть жесткие наказания — вплоть до внесудебной блокировки страниц. Общественники уже готовят предложения, которые позже направят в правительство.
В Wildberries заявили, что результаты исследования не соответствуют действительности и не выдерживают никакой критики. На онлайн-платформе представлено около 1 млн продавцов и 50 млн наименований разных изделий.
— С февраля мы значительно усилили контроль за наличием маркировки на товарах. При отсутствии кода или невозможности его отсканировать Wildberries будет возвращать изделие, — добавили в компании.
В Ozon отметили, что, по правилам маркетплейса, маркировку должны иметь все товары в категориях: обувь, одежда, духи, шины и покрышки, молочная продукция, фотоаппаратура. Если на них нельзя считать код, то продукция не попадет на склад компании, а покупатель может проверить легальность товара с помощью приложения «Честный знак», уточнили «Известиям» в компании. Кроме того, Ozon в чеке указывает, что проверил маркировку.
«Яндекс. Маркет» дорабатывает IT-системы, что позволит выполнять новые требования законодательства, сообщили «Известиям» в компании.
— Мы будем запрашивать информацию о маркировке и при приемке товаров на наших складах сверять ее с данными, полученными от продавца, — сказали там. Если на продукции невозможно считать код или он не соответствует фактуре в системах, ее не примут для продажи.
Большая часть маркетплейсов стремится противодействовать продаже контрафакта, уточнили «Известиям» в ЦРПТ.
— На площадках представлено огромное количество продавцов, поэтому выборка из 450 из них не совсем репрезентативна, но результаты исследования в какой-то мере показательны, — отметил оператор маркировки. — По нашей статистике, большое число жалоб на маркетплейсы, которые люди подали через приложение «Честный знак», относится к одному маркетплейсу, в отношении остальных компаний обращений мало.
Добросовестные производители и официальные дистрибьюторы маркируют свою продукцию, сказала «Известиям» исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова. По ее словам, эксперты фиксируют на рынке факты нелегальной продукции без идентификационных знаков. При этом ее объем в 2022—2023 годах компании не оценивали из-за ухода из страны многих брендов, которые обычно инвестировали подобные обзоры.
В «Союзнапитках» отказались от комментариев.
Евгения Перцева