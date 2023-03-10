Маркетплейсы обяжут контролировать продавцов и товары

Это актуально для обуви, парфюма, воды и других позиций. Сейчас агрегаторы не фильтруют партнеров, поэтому те могут продавать подделки или нелегальную продукцию.
Торговцы этим пользуются: как уже сообщали «Известия», до половины продавцов парфюма, обуви и бутилированной воды на площадках не прошли обязательную регистрацию в системе маркировки.
Общественники в начале года сделали мониторинг 450 продавцов на крупнейших площадках. В итоге доля нелегальных торговцев парфюмерии на Wildberries достигла 66%, воды — 58%, обуви — 47%. На Ozon этот показатель варьируется в диапазоне 8−13%, на «Яндекс. Маркете» — 4−7%. Покупателям доступны подделки или нелегальная продукция, пояснили «Известиям» в «Общественной потребительской инициативе».
Граждане всё чаще жалуются на онлайн-продажи — об этом сказано в документах Минпромторга. Недовольство, как правило, касается работы крупных маркетплейсов — Ozon, Wildberries, «Яндекс. Маркета» и так далее. В частности, они нарушают порядок рассмотрения претензий, сложно вернуть товары и получить достоверную информацию о продукции.
Чтобы решить эти проблемы, регуляторы могут предъявлять новые требования к онлайн-продавцам. К примеру, обязать площадки раскрывать данные, которые позволят однозначно идентифицировать продавцов.