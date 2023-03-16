Страны G7 намерены сохранить потолок цен на нефть РФ на уровне $60

«“Группа семи” хочет сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель», — говорится в публикации издания.
Отмечается, что таким образом подрываются надежды некоторых стран на ужесточение западных санкций.
Кроме того, по информации газеты, Вашингтон выступил против корректировки потолка цен на нефть.
Ранее в этот день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что слишком сильное снижение потолка цен на российскую нефть, установленного западными странами, может привести к более быстрому уходу России от западных перевозчиков.
Накануне Bloomberg написало, что представители 27 стран Евросоюза 15 марта начнут обсуждение пересмотра потолка цен на российскую нефть.
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель 3 марта указал на то, что отказ от российской нефти может серьезно дестабилизировать рынок. Также Боррель заявил, что ЕС не имеет ничего против поставок российских энергоносителей в государства, которые не являются участниками санкционной кампании.
17 февраля китайское издание China Daily отметило, что потолок цен на нефть укрепил экономику России, оказав негативное влияние на экономику западных стран. Издание писало, что сокращение Россией добычи нефти после введения санкций вскоре приведет к ужесточению рынка и скачку цен на топливо. При этом, напоминалось в статье, инфляция в западных странах из-за антироссийских санкций уже привела к забастовкам и росту преступности, поскольку упали заработные платы.
До этого, 7 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не признает никакого потолка цен на нефть, Москва работает так, чтобы система не наносила ущерба ее интересам.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из РФ в Евросоюз. В отношении российского энергоресурса установлен регулируемый потолок стоимости на уровне $60 за баррель.
С 5 февраля действуют аналогичные ограничения на морские поставки нефтепродуктов из РФ, действует потолок цены на уровне $100 за баррель для бензина и дизельного топлива, $45 за баррель на нефтепродукты с низкой добавленной стоимостью.