14:27 (мск), источник: Ведомости
Как долго будет падать рубль
Аналитики не видят позитивных факторов, которые могли бы остановить ослабление российской валюты.
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В четверг, 6 апреля, курсы доллара и евро вновь достигли апрельских уровней прошлого года, следует из данных Мосбиржи. Доллар превысил 81 руб. впервые с середины апреля 2022 г.: после 13:00 мск. американская валюта стоила 81 руб., подорожав более, чем на рубль. Евро торговался на уровне 88,4 руб. (+1,10 руб.) впервые с 14 апреля прошлого года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent с начала апреля прибавила 6,3%, торгуясь 6 апреля по $84,83/барр. (на 13:30 мск).
Рубль начал быстро слабеть на этой неделе вопреки восстановлению цен на нефть марки Brent в апреле, активное падение доллара США к корзине резервных валют и сокращение спреда Urals с Brent, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Первая из них — интенсивный отток капитала со стороны клиентов банков, выкупающих бизнес у уходящих из России из-за санкций компаний, полагает старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. Во вторник стало известно, что власти России разрешили «Новатэку» перечислить компании Shell 95 млрд руб. за долю в проекте «Сахалин-2». Для валютного рынка сумма приличная, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев: 95 млрд руб. — это примерно дневной оборот долларов на Московской бирже.
По данным Financial Times, список сделок, которые находятся на рассмотрении подкомиссии правительства, превышает 2000.
Этот фактор продолжит оказывать давление на рубль в ближайшие месяцы, считает Васильев.
Во-вторых, продолжает экономист, растет спрос на валюту для закупки импорта по мере налаживания новых цепочек поставок с переориентацией с Запада на Восток.
В-третьих, говорит Васильев, постепенно возрастает спрос на валюту для зарубежных поездок на майские праздники и летние отпуска. Одной из последних причин он называет спрос на валюту в качестве страховки от геополитических и бюджетных рисков. Наконец, Васильев не исключает, что спекулянты в условиях низкой активности экспортеров решили протестировать уровень в 80 ₽/$.
Нынешнее ослабление рубля является лишь запоздалой подстройкой валютного курса под новое равновесие, сформировавшееся в результате сокращения экспорта в стоимостном выражении зимой (сильно упали цены на газ в Европе и сократились поступления от нефти из-за удорожания логистики), добавляет главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.
Судя по всему, рубль нацелился на новые локальные минимумы: 85 ₽/$, 93 ₽ за евро и 11,95 ₽ за китайский юань, причем нацвалюта ощущает в том числе спекулятивное давление, полагает аналитик «Велес капитала» Елена Кожухова. У рубля в текущих экономических условиях нет позитивных факторов, которые могли бы остановить его ослабление, считает она: власти не дают понять, что готовы предпринимать меры, направленные на сдерживание девальвации, а цены на нефть даже после скачка вверх в начале недели остаются не так далеко от минимумов этого года.
Укрепление курса возможно только в условиях роста предложения валюты от экспортеров, которого сейчас нет, говорит Коныгин. Сам ЦБ заинтересовался их валютными остатками, заявив накануне, что хочет получать от крупнейших экспортеров больше информации о валютной выручке, активах и обязательствах в валюте, чтобы лучше контролировать финансовые потоки, напоминает аналитик «Синары».
В «Открытие инвестиции» не думают, что курс сможет закрепиться выше 85 ₽/$. Первым сигналом о том, что волатильность курса беспокоит финансовые власти, должны стать вербальные интервенции, считает Шульгин, но пока их нет.
Рубль будет укрепляться в ближайшие месяцы, благодаря ожидаемому росту цен на нефть марки Brent до $95/барр., считают в «Синаре». Валютная ликвидность на рынке будет расширяться на фоне увеличения продаж иностранной валюты экспортерами. Скидка от Brent снизится на 3 доллара, начиная с $34 в апреле до $25 в июле, прогнозирует Коныгин. Учитывая «оптимистичные прогнозы» цен на нефть у «Синары», налоги на нефть сильно возрастут в ближайшие месяцы, говорит эксперт: изменение нефтяного бенчмарка по налогам с нынешнего уровня цен Urals (около $50/барр.) поддержит нефтяные налоги и рубль.
К концу года курс может оказаться как в районе 77 ₽/$ в случае холодной зимы в Европе (при цене на газ в $1000 за тыс куб м), говорит Прокудин, так и в районе 90 ₽/$ при слабонегативной динамике на сырьевых рынках и ускорении инфляции.
В Совкомбанке допускают, что в диапазоне 80−85 ₽/$ колебания могут сохраниться до второй половины апреля, когда поддержку рублю окажет налоговый период и продажа валюты экспортерами. Во второй половине апреля Васильев ожидает возвращение курса рубля к доллару в диапазон 75−80 ₽/$. В прогнозы на год Совкомбанк закладывает средний курс рубля к доллару на уровне 78 ₽/$, к евро — 83 ₽, к юаню — 11,3 ₽ В банке ждут ослабления курса рубля к доллару к концу года до 82 ₽/$, к евро — до 87 ₽ к юаню — до 11,9 ₽
Период адаптации российской экономики и сырьевых экспортеров к внешним санкциям займет еще несколько месяцев, после чего ситуация с притоком валюты может ухудшиться, а курс рубля весной стабилизируется и немного укрепится летом этого года, согласен аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. До конца года котировки доллара будут в районе 75−85 ₽/$.