Большинство уехавших россиян готовы вернуться, показал опрос Более 60 процентов уехавших из страны россиян готовы вернуться, следует из опроса консалтинговой компании
Фоторепортажи
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
6В Японии сакура зацвела раньше срока
Главное
Спецоперация на Украине
14:27 (мск), источник: Ведомости

Как долго будет падать рубль

Аналитики не видят позитивных факторов, которые могли бы остановить ослабление российской валюты.

ЦБ: $ 79.4961   +0.14 € 87.0954   +0.37 ММВБ: $ 80.9800   +1.15 € 88.4675   +1.18
Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

В четверг, 6 апреля, курсы доллара и евро вновь достигли апрельских уровней прошлого года, следует из данных Мосбиржи. Доллар превысил 81 руб. впервые с середины апреля 2022 г.: после 13:00 мск. американская валюта стоила 81 руб., подорожав более, чем на рубль. Евро торговался на уровне 88,4 руб. (+1,10 руб.) впервые с 14 апреля прошлого года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар от TradingView

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent с начала апреля прибавила 6,3%, торгуясь 6 апреля по $84,83/барр. (на 13:30 мск).

Рубль начал быстро слабеть на этой неделе вопреки восстановлению цен на нефть марки Brent в апреле, активное падение доллара США к корзине резервных валют и сокращение спреда Urals с Brent, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Ослабление курса вызвано несколькими причинами, говорят аналитики.

Первая из них — интенсивный отток капитала со стороны клиентов банков, выкупающих бизнес у уходящих из России из-за санкций компаний, полагает старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. Во вторник стало известно, что власти России разрешили «Новатэку» перечислить компании Shell 95 млрд руб. за долю в проекте «Сахалин-2». Для валютного рынка сумма приличная, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев: 95 млрд руб. — это примерно дневной оборот долларов на Московской бирже.

По данным Financial Times, список сделок, которые находятся на рассмотрении подкомиссии правительства, превышает 2000.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот фактор продолжит оказывать давление на рубль в ближайшие месяцы, считает Васильев.

Во-вторых, продолжает экономист, растет спрос на валюту для закупки импорта по мере налаживания новых цепочек поставок с переориентацией с Запада на Восток.

В-третьих, говорит Васильев, постепенно возрастает спрос на валюту для зарубежных поездок на майские праздники и летние отпуска. Одной из последних причин он называет спрос на валюту в качестве страховки от геополитических и бюджетных рисков. Наконец, Васильев не исключает, что спекулянты в условиях низкой активности экспортеров решили протестировать уровень в 80 ₽/$.

Нынешнее ослабление рубля является лишь запоздалой подстройкой валютного курса под новое равновесие, сформировавшееся в результате сокращения экспорта в стоимостном выражении зимой (сильно упали цены на газ в Европе и сократились поступления от нефти из-за удорожания логистики), добавляет главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Чего ждать от рубля

Судя по всему, рубль нацелился на новые локальные минимумы: 85 ₽/$, 93 ₽ за евро и 11,95 ₽ за китайский юань, причем нацвалюта ощущает в том числе спекулятивное давление, полагает аналитик «Велес капитала» Елена Кожухова. У рубля в текущих экономических условиях нет позитивных факторов, которые могли бы остановить его ослабление, считает она: власти не дают понять, что готовы предпринимать меры, направленные на сдерживание девальвации, а цены на нефть даже после скачка вверх в начале недели остаются не так далеко от минимумов этого года.

Пока власти не начнут прилагать усилия по сдерживанию спекулятивной активности в продажах рубля, курс доллара будет искать локальный пик в диапазоне 80−85 руб./$, считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Укрепление курса возможно только в условиях роста предложения валюты от экспортеров, которого сейчас нет, говорит Коныгин. Сам ЦБ заинтересовался их валютными остатками, заявив накануне, что хочет получать от крупнейших экспортеров больше информации о валютной выручке, активах и обязательствах в валюте, чтобы лучше контролировать финансовые потоки, напоминает аналитик «Синары».

Временная коррекция от 83−84 руб./$ не исключает в дальнейшем рост курса вплоть до 90 руб./$, считает Шульгин, оговариваясь что такая цифра учитывает очень эмоциональное состояние рынка, близкое к панике.

В «Открытие инвестиции» не думают, что курс сможет закрепиться выше 85 ₽/$. Первым сигналом о том, что волатильность курса беспокоит финансовые власти, должны стать вербальные интервенции, считает Шульгин, но пока их нет.

Рубль будет укрепляться в ближайшие месяцы, благодаря ожидаемому росту цен на нефть марки Brent до $95/барр., считают в «Синаре». Валютная ликвидность на рынке будет расширяться на фоне увеличения продаж иностранной валюты экспортерами. Скидка от Brent снизится на 3 доллара, начиная с $34 в апреле до $25 в июле, прогнозирует Коныгин. Учитывая «оптимистичные прогнозы» цен на нефть у «Синары», налоги на нефть сильно возрастут в ближайшие месяцы, говорит эксперт: изменение нефтяного бенчмарка по налогам с нынешнего уровня цен Urals (около $50/барр.) поддержит нефтяные налоги и рубль.

В УК «Ингосстрах инвестиции» ожидали к лету стабилизации курса доллара в районе 80 руб./$ без резкой динамики после этого.

К концу года курс может оказаться как в районе 77 ₽/$ в случае холодной зимы в Европе (при цене на газ в $1000 за тыс куб м), говорит Прокудин, так и в районе 90 ₽/$ при слабонегативной динамике на сырьевых рынках и ускорении инфляции.

В Совкомбанке допускают, что в диапазоне 80−85 ₽/$ колебания могут сохраниться до второй половины апреля, когда поддержку рублю окажет налоговый период и продажа валюты экспортерами. Во второй половине апреля Васильев ожидает возвращение курса рубля к доллару в диапазон 75−80 ₽/$. В прогнозы на год Совкомбанк закладывает средний курс рубля к доллару на уровне 78 ₽/$, к евро — 83 ₽, к юаню — 11,3 ₽ В банке ждут ослабления курса рубля к доллару к концу года до 82 ₽/$, к евро — до 87 ₽ к юаню — до 11,9 ₽

Период адаптации российской экономики и сырьевых экспортеров к внешним санкциям займет еще несколько месяцев, после чего ситуация с притоком валюты может ухудшиться, а курс рубля весной стабилизируется и немного укрепится летом этого года, согласен аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. До конца года котировки доллара будут в районе 75−85 ₽/$.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Татнефть» может приобрести 50% акций турецкой Aytemiz за $160 млн
ЦБ создаст центр компетенций по искусственному интеллекту
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономикавалюта