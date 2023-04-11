17:48 (мск), источник: © РИА Новости
МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году
ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 0,7 процента, говорится в докладе МВФ.
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Фонд пересмотрел свою январскую оценку на 0,4 процентного пункта в сторону увеличения.
При этом прогноз на 2024-й снизился на 0,8 процентного пункта — до 1,3 процента.
По итогам 2022 года МВФ оценил сокращение ВВП России в 2,1 процента, что совпадает с оценкой Росстата.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце марта сообщал, что ведомство ожидает роста экономики России уже в 2023-м — выше 0,1−0,2 процента. Министр подчеркнул, что точные цифры озвучивать преждевременно.
Согласно текущему прогнозу, в этом году экономика снизится на 0,8 процента, а затем будет в течение двух лет расти на 2,6 процента ежегодно.