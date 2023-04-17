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13:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Минтранс спрогнозировал рост стоимости авиабилетов на 15−30%

В летнем сезоне стоимость авиабилетов может вырасти на 15−30%, сообщил замглавы Минтранса Игорь Чалик. Он связал рост цен с отсутствием решения по субсидированию перевозок. Он напомнил, что в 2022 году на эти цели было выделено 100 млрд руб.

Источник: Агентство «Москва»

«Мы ожидаем, возможно будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно возможно будет уменьшение количества рейсов», — сказал Чалик на совещании по подготовке к туристическому сезону (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнил замглавы Росавиации Владимир Потешкин, снижение объема госсубсидий для авиакомпаний уже привело к сокращению на 10 612 рейсов. Из них 4947 рейсов приходятся на труднодоступные регионы, добавил он.

Летний сезон в авиации действует с конца марта по конец октября. Как выяснил «Ъ», перевозчики обратились в Минтранс с просьбой предоставить три новых меры господдержки. Первая — распространить субсидии, предусмотренные для эксплуатантов SSJ 100, на новые Ту-214. Вторая — софинансировать замену двигателей выпущенных до 2022 года «Суперджетов» на отечественные ПД-8. Третья — отменить требование о предоставлении банковских и госгарантий при покупке и лизинге новых самолетов.

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Лаура Кеффер

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