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00:24 (мск), источник: РБК

Минфин исключил введение декларирования наличных свыше ₽1 млн

Депутат Думы Анатолий Вассерман предложил, чтобы россияне сообщали в налоговую о хранении наличными более 1 млн руб. Минфин указал, что идея «не отвечает интересам граждан», они могут хранить средства так, как считают нужным.

Источник: РИА "Новости"

Министерство финансов не обсуждает и не рассматривает введение декларирования наличных средств в размере более 1 млн руб., сообщается в телеграм-канале ведомства.

Данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения.

Министерство финансов РФ

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман (фракция «Справедливая Россия») предложил, чтобы россияне, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн руб., сообщали об этом в налоговую и в том числе объясняли происхождение средств. Невыполнение требования влекло бы за собой конфискацию и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег. Законопроект предусматривал добавление новой статьи в УК — 187.1 («Неправомерный оборот денежных средств»).

Вассерман обосновал свою идею тем, что крупные наличные сбережения, «как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже “черном” секторе экономики», и контроль за ними может статьэффективным методом борьбы с коррупцией и финансированием экстремистской деятельности.

Коллеги Вассермана по Госдуме также раскритиковали его идею. Например, заместитель председателя думского комитета по финансовому рынку Олег Савченко заявил РБК, что относится к инициативе «однозначно отрицательно». Он также, как и Минфин, отметил, что граждане вправе распоряжаться своими средствами, и нет причин его ограничивать.

Лилия Пашкова

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