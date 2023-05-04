Россия и Индия приостановили переговоры о торговле в рупиях

«Мы больше не хотим настаивать на урегулировании в рупиях, этот механизм просто не работает. Индия перепробовала все, что мы могли, чтобы попытаться заставить это работать, но это не помогло», — рассказал один из них.
Москва считает, по словам другого собеседника, что годовой профицит рупий в случае реализации механизма превысит $40 млрд, и считает такой сценарий «нежелательным».
Другой источник рассказал, что Россия и Индия уже проводят некоторые платежи в дирхамах ОАЭ и нескольких других валютах, но большая часть осталась в долларах.
В пресс-службе Минфина РФ «Ведомостям» сообщили, что «между Россией и Индией сложилось продуктивное взаимодействие в части расчетов в национальных валютах».
О том, что дисбаланс в торговле России и Индии в пользу Москвы, вызванный ростом экспорта нефти из РФ, не дает рупии стать популярным средством платежа, «Ведомости» писали в феврале.
По оценкам банкиров и экономистов, отечественные банки не заинтересованы в накоплении рупий на своих индийских счетах «востро» (счет иностранного банка в банке-резиденте, их открыли как минимум Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк) из-за специфики конвертации валюты, поэтому для расчетов нужно переходить на дирхамы ОАЭ.
Как указывал врио предправления Росэксимбанка Роман Смагин, индийские банки, работающие с российскими, являются по сути единственным каналом конверсии рупий в рубли. Банки Индии ждут, когда у них появится соответствующая партия рублей, чтобы осуществить конверсию, а российские экспортеры выстраиваются в очередь в ожидании. Купить индийскую валюту при этом можно за пределами страны, но обратная операция возможна только внутри Индии на бирже либо в уполномоченных банках.
Импорт в Индию из России за апрель — ноябрь 2022 г. превысил индийский экспорт в Россию в 16 раз и продолжает расти. Товарооборот между двумя странами, согласно статистике Федеральной таможенной службы, в прошлом году увеличился в 2,4 раза по сравнению с 2021 г. По официальным данным Нью-Дели, импорт из России для этой страны вырос более чем на 400% за апрель — ноябрь по сравнению с годом ранее, а индийский экспорт упал за тот же период на 14%.