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12:32 (мск), источник: ТАСС

Ростех опроверг резкое сокращение парка самолетов Sukhoi Superjet 100 к 2030 году

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Ростех опроверг серьезное сокращение парка самолетов Sukhoi Superjet 100 к 2030 году. В компании пояснили, что такие расчеты производились в 2022 году и уже потеряли актуальность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

Источник: Reuters

«Это старые расчеты, они делались в 2022 году, чтобы предусмотреть в том числе самые негативные сценарии. Сегодня май 2023 года и уже очевидно, что такого не будет. ОАК, “Иркут” с коллегами из других компаний делают все, чтобы страна была обеспечена самолетами, а текущий парк отслуживался и продолжал летать. Ведется сложная системная работа по импортозамещению, создаются собственные комплектующие и агрегаты», — прокомментировали в Ростехе.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «Иркута» перевозчикам сообщила, что по подсчетам корпорации и ОДК к концу 2030 года в эксплуатации может остаться всего 28 самолетов SSJ-100 из-за выработки ресурса установленных на них российско-французских двигателей SaM-146. По данным газеты, производители также попросили авиакомпании оценить количество SSJ, двигатели на которых необходимо заменить на российские ПД-8.

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