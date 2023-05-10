Ростех опроверг резкое сокращение парка самолетов Sukhoi Superjet 100 к 2030 году

«Это старые расчеты, они делались в 2022 году, чтобы предусмотреть в том числе самые негативные сценарии. Сегодня май 2023 года и уже очевидно, что такого не будет. ОАК, “Иркут” с коллегами из других компаний делают все, чтобы страна была обеспечена самолетами, а текущий парк отслуживался и продолжал летать. Ведется сложная системная работа по импортозамещению, создаются собственные комплектующие и агрегаты», — прокомментировали в Ростехе.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «Иркута» перевозчикам сообщила, что по подсчетам корпорации и ОДК к концу 2030 года в эксплуатации может остаться всего 28 самолетов SSJ-100 из-за выработки ресурса установленных на них российско-французских двигателей SaM-146. По данным газеты, производители также попросили авиакомпании оценить количество SSJ, двигатели на которых необходимо заменить на российские ПД-8.