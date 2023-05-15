На Кипр через Кувейт: операторы начали продавать туры в Европу

Туристы едут в страны ЕС, несмотря на отсутствие прямых рейсов и в разы выросшие цены в сравнении с допандемийным периодом. Из-за сложностей c перелетами, оплатой билетов и бронированием отелей россияне стараются минимизировать риски пакетными турами. В Европу им теперь предлагают летать не только через Стамбул и Дубай, но и через Кувейт, Касабланку или Бахрейн.
В 2022 году поездки в Европу из России сократились на 84%, по данным Ассоциации туристических агентств России (АТОР).
Многие российские туроператоры практически перестали работать с этим направлением, увеличив активность на других маршрутах.
В апреле-мае 2023 года сразу несколько компаний — «Русский экспресс», Fun&Sun, TEZ Tour, Pegas Touristik, «Пантеон», PAC Group, «Пакс» — восстановили и расширили полетные программы в Европу. Среди новых маршрутов пакетных туров — перелеты в Черногорию и на Кипр с пересадкой в Кувейте на рейсах бюджетной авиакомпании Jazeera Airways. Появились туры с перелетом на греческие острова со стыковкой в Ереване (из Москвы на лоукостере Fly One, дальше на Aegean Airlines). В Италию туристам предлагают добираться через Стамбул или Каир, на Крит — через Анталию.
Туроператоры, которых опросил Forbes, говорят, что спрос на европейский отдых в разы выше, чем в мае 2022 года. Количество бронирований на летние месяцы превышает тот же показатель прошлого года в десятки раз, рассказали в компании TEZ Tour.
Топ-5 направлений у большинства туроператоров — Греция, Италия, Испания, Черногория и Кипр.
«Люди устали от Турции», — замечает Анатолий Гаркушин, генеральный директор туроператора «Пантеон». По его словам, сейчас россияне охотнее бронируют путешествия в Европу со стыковочными рейсами.
Цены на туры в Грецию в сравнении с маем 2022 года снизились на 20% за счет увеличения авиаперевозок, говорит Гаркушин. Но если сравнивать с допандемийным 2019-м, поездки обходятся примерно в три раза дороже, уточняет он.
Средний чек недельного тура на двух человек на Кипр с 2019 года вырос с 72 000 рублей до 190 000 рублей, рассказали в пресс-службе туроператора Fun&Sun.
Отели подняли цены не сильно, но дешевых пакетов в Европу больше нет, поскольку у туроператоров теперь нет цели по массовому заполнению чартерных рейсов, добавляет Гаркушин.
Fun&Sun в апреле начал продавать пакетные туры на Кипр с пересадкой в Эль-Кувейте, на майские праздники туроператор отправил на остров более 300 туристов. «Пока вылеты два раза в неделю, а с 29 мая будем летать уже три раза, — пояснили в пресс-службе компании. — Всего планируем отправить около 8000 человек, это существенно меньше, чем в 2019 году, но по сравнению с другими европейскими направлениями это большой организованный турпоток».
Двухнедельный отдых в отеле St Raphael Resort 5* на Лимассоле для семьи с двумя детьми на полупансионе обойдется в 709 000 рублей, рассказали Forbes в туроператоре Fun&Sun. В цену входит перелет в Ларнаку в начале июня с пересадкой, визу туроператор обещает оформить за пять дней за €90. Если выбрать тур на ту же семью в 4-звездочный отель, можно уложиться в 500 000 рублей, 3 звезды — 456 000 рублей. Цена билета (туда-обратно) в пакете — более 70 000 рублей, время в пути с учетом стыковки займет 11 часов.
Аналогичная полетная программа на Кипр со стыковкой в Эль-Кувейте есть у туроператора «Русский экспресс». «Она стартовала на майские праздники, даты быстро закрылись, туристы активно бронируют лето и даже сентябрь, много заявок от семей с детьми», — уточнили в пресс-службе «Русского экспресса».
Этот летний сезон отличается от предыдущего тем, что выросло число международных рейсов, и вариантов стыковок из российских городов в Европу стало больше, говорит Дмитрий Горин, председатель совета директоров холдинга «Випсервис», одного из крупнейших российских консолидаторов бронирования и продажи авиа- и железнодорожных билетов.
Например, в Афины из Москвы можно добраться как минимум семью разными способами, рассказывает генеральный директор «Пантеона» Анатолий Гаркушин. Его компания предлагает такие маршруты: через Каир (на крыльях Egyptair), Белград (Air Serbia), Доху (Qatar Airways), Стамбул (Turkish Airlines и Pegasus Airlines), Бахрейн (Gulf Air), Абу-Даби (Etihad), Оман (Oman Air).
До 2022 года из России прямыми рейсами можно было улететь в 69 стран, а сейчас только в 35.
Из-за того, что туристам стало сложно самим планировать поездки, выбирать стыковочные рейсы, оплачивать билеты и отели доля организованных зарубежных поездок выросла с допандемийных 60% до 80%, говорит Горин. Туристы вынуждены обращаться в агентства — получается дешевле и снижает некоторые риски форс-мажоров, уверяет эксперт.
В прошлом году Россия вышла из всех авиаальянсов: раньше пассажир покупал билет на стыковочные рейсы разных компаний в одном бланке, и перевозчики несли ответственность за срыв пересадки, уточняет Гаркушин.
Теперь туристы, которые летят в Европу, приобретают «склеенные рейсы» — билеты на разных бланках, и в случае срыва стыковки они вынуждены сами покупать новые билеты.
Немало россиян продолжают ездить в ЕС самостоятельно, и уже сложились неочевидные, но удобные европейские маршруты. Например, в Париж некоторые летают через Бахрейн, в Барселону — через Баку, в Марбелью — через Касабланку, рассказывает Горин. Но самым популярным пересадочными хабами, по его словам, остаются Стамбул, Дубай, Белград и Ереван.
Еще один тренд сезона — удлинение поездок. До 2022 года перелет в европейские страны занимал 2,5−4 часа, теперь — от 12 до 24 часов.
Цены на билеты туда-обратно с 20 000−40 000 рублей выросли до 60 000−80 000 рублей, но на некоторых направлениях доходят до 100 000−150 000 рублей, рассказывает Горин.
Из-за того, что добираться приходится долго, недельные туры в Европу уже мало кто бронирует — туристы предпочитают поездки на две недели и даже на месяц, отмечает он.
Спросом стали пользоваться туры, которые позволяют сократить время в пути. В 2022 году у «Пантеона» появился тур с перелетом в турецкий Бодрум и трансфером на пароме до греческого острова Кос (плыть около часа). Другой маршрут — перелет в Даламан и так же на пароме до Родоса. В прошлом году были единичные продажи, сейчас число бронирований на эти туры заметно выросло, говорит Гаркушин.
Цена двухнедельного отдыха для семьи с двумя детьми в июне — 520 000 рублей в 5-звездочном отеле на острове Кос по системе «все включено».
Шенгенские туристические визы россиянам сейчас охотнее выдают консульства Франции, Италии, Испании и Греции, говорят эксперты. Если не нужна дактилоскопия, оформление виз можно полностью делегировать турагенту: клиенту, как и раньше, надо только предоставить документы. Чуть труднее получить визу Испании — на прием в визовый центр записаться сложнее, кроме того, необходимо личное присутствие туриста, объясняет Гаркушин.
В 2022 году 10% россиян отказали в выдаче шенгенских виз, тогда как в лучшие годы таких отказов было 1,5%, поясняет Горин. Стало больше ограничений и нюансов в оформлении виз, поэтому визовая поддержка туроператоров не будет лишней, уверен он.
Десять стран — Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Бельгия, Дания, Нидерланды, Польша, Словакия и Чехия — прекратили выдавать россиянам туристические визы, а другие страны ввели ряд ограничений.
А с 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме со всеми странами ЕС.
Из всех выданных в прошлом году соотечественникам виз — 72% мультивиз, но они стали более короткими, на три и пять лет сейчас не дают, отмечает Горин. Всего граждане России подали 687 200 заявлений на оформление виз в консульства стран Шенгенского соглашения, тогда как в 2021 году — 536 000, согласно статистике Shengenvisainfo.com. Конечно, до уровня 3,3 млн, выданных в 2019-м, еще далеко, но в этом году можно ждать прироста, считает эксперт.