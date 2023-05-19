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03:20 (мск), источник: Газета.Ру

Раскрыта стоимость похорон королевы Великобритании Елизаветы II

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II и период траура обошлись британскому правительству примерно в 162 млн фунтов стерлингов ($202 млн).

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные министерства финансов королевства.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97 году жизни. В Великобритании в связи с этим был объявлен 10-дневный национальный траур.

Согласно представленным данным, наибольшую сумму на похороны и связанные с ними мероприятия заплатило МВД Британии — 74 млн фунтов стерлингов ($92 млн). Далее идет Министерство культуры, СМИ и спорта — 57,4 млн фунтов стерлингов ($71 млн).

На похороны королевы также направили средства правительства Шотландии (страна заплатила больше остальных), Уэльса и Северной Ирландии. Минфин Великобритании заявил, что этим странам были полностью возмещены расходы.

Как сообщили в совете начальников национальной полиции, похороны королевы стали крупнейшей полицейской операцией для столичной полиции.

Дмитрий Каверин

Умерла королева Великобритании Елизавета II
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