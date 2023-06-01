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05:23 (мск), источник: РБК

Маск снова стал самым богатым человеком в мире

Состояние Маска с начала года выросло на $55,3 млрд, в основном благодаря росту акций Tesla. Акции LVMH с апреля упали на 10%, на прошлой неделе Бернар Арно лишился из-за этого $11 млрд за день.

Источник: AP 2022

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь занял первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, состояние бизнесмена составляет $192 млрд. Владелец группы LVMH Бернар Арно с состоянием $187 млрд опустился на вторую строчку.

При этом в рейтинге Forbes Арно остается самым богатым человеком планеты с состоянием $215 млрд. У Маска второе место и $200 млрд.

Арно обошел Маска в рейтинге Bloomberg в декабре 2022 года, на фоне сложностей в технологической индустрии. Сейчас же он потерял первое место после того как акции LVMH упали на 2,6% в ходе торгов на парижской бирже Euronext.

По данным агентства, акции LVMH с апреля упали примерно на 10%. Одно из самых значительных падений было зафиксировано 24 мая на фоне опасений на рынке, что ослабление экономики США снизит спрос на их продукцию (LVMH принадлежат такие люксовые бренды, как Louis Vuitton, Moet & Chandon, Christian Dior, Fendi, Givenchy и другие). Тогда Арно за день лишился $11,2 млрд.

Маск в этом году заработал более $55,3 млрд, в основном благодаря Tesla, чьи акции выросли на 66% с начала года.

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