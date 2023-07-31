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17:33 (мск), источник: Ведомости

Минфин Украины сообщил о поступлении гранта от США в размере $1,25 млрд

Украине поступил грант от США в размере $1,25 млрд. Об этом сообщили на сайте украинского министерства финансов.

Источник: Reuters

«От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере $1,25 млрд через Целевой фонд доноров Всемирного банка», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, с февраля 2022 г. в бюджет Украины от США поступило $20,4 млрд, при этом в 2023 г. Киев уже получил $8,45 млрд.

Средства предоставляются в рамках программы по поддержке госрасходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине, которая предусматривает частичную компенсацию расходов бюджета, не связанных с обороной и безопасностью. Уточняется, что грант можно направить на зарплаты сотрудникам госорганов, на социальную помощь и другие соцвыплаты.

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении еще $1,3 млрд, которые дополнят пакет поддержки Украины, который включает более $20 млрд экономической помощи. Средства предназначены на восстановление страны.

25 июля Пентагон объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на $400 млн, в который входят 15 позиций, в том числе боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS и снаряды для ракетной системы HIMARS. 19 июля в Пентагоне сообщили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около $1,3 млрд.

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