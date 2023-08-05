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10:24 (мск), источник: ТАСС

Решетников спрогнозировал рост ВВП России по итогам года более чем на 2%

БАРНАУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Рост ВВП России по итогам 2023 года составит более 2%. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Источник: РИА "Новости"

«Она [экономика России] точно вырастет более чем на 2%, но давайте подождем конкретных цифр. Мы сейчас находимся в стадии формировании прогноза. Поэтому всех интересует не только оценка этого года, всех интересует оценка следующих лет. Мы в августе заканчиваем эту работу, поэтому представим все цифры, все прокомментируем», — сказал министр.

В середине июня в ходе Петербургского международного экономического форума Решетников сообщал, что темпы роста ВВП в 2023 году, вероятно, будут выше опубликованного прогноза МЭР в 1,2%. В конце июля глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью ТАСС высказывал мнение, что рост ВВП России по итогам 2023 года ожидается не менее чем на 2%.

Ранее Международный валютный фонд в своем докладе о перспективах развития мировой экономики скорректировал прогноз по росту ВВП России в текущем году в сторону повышения на 0,8 процентного пункта по сравнению со своими апрельскими выводами, до 1,5%.

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