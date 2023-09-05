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22:40 (мск), источник: Ведомости

Россия и Мьянма возобновили авиасообщение

Авиасообщение между Россией и Мьянмой, приостановленное 30 лет назад, возобновилось, сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: AP 2023

«Сегодня, 5 сентября 2023 г., в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International, которая выполнила полет по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск», — говорится в сообщении.

Рейс встретили представители руководства Новосибирской области, аэропорта Толмачево, Росавиации, а также чрезвычайный и полномочный посол Мьянмы в России Лвин У. Республика стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение.

«Начало полетов создаст дополнительные возможности для российских туристов, предпочитающих отдых в Юго-Восточной Азии. Также будет способствовать развитию бизнес-контактов», — отметили в Росавиации.

Ранее в Myanmar Airways сообщали «Ведомостям», что компания возьмет в лизинг дальнемагистральные самолеты Airbus A330 для прямых полетов из Янгона в Москву.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прогнозировала, что на начальном этапе турпоток на направлении будет маленьким. В то же время гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий заявлял, что Мьянма является «одной из самых недооцененных» стран в мире с точки зрения туристического потенциала.

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