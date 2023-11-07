13:07 (мск), источник: Комсомольская правда
Пермским дольщикам накренившегося 16-этажного долгостроя выплатят компенсацию
А саму недостроенную высотку передадут Федеральному фонду развития территорий.
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Новость о том, что в Перми накренилась 16-этажная высотка, уже разошлась по федеральным новостным лентам. Речь идет о долгострое на улице КИМ, 14. Кирпичное здание начала строить еще 16 лет назад компания «Город-Строй».
Как объяснили в краевом Минстрое, в 2019 году это здание внесли в Реестр проблемных объектов на территории Пермского края. Поначалу рассматривался вариант его достройки, для чего обследовать строение поручили пермскому институту Промстройпроект.
— Однако по результатам этого обследования выяснилось, что здание имеет крен с предельно допустимыми значениями, — сообщили в Минстрое. — Чтобы понять, насколько это критично, потребовался бы длительный мониторинг.
Чтобы не заставлять обманутых дольщиков ждать, было принято решение идти по пути выплаты им компенсаций.
— Такие компенсации выплачиваются из средств федерального фонда развития территорий, — объяснили в министерстве. — После этого проблемный объект через арбитраж передается этому фонду, который и будет им распоряжаться. Он может принять решение о достройке или выставить его на торги.
Что послужило причиной крена здания, пока неизвестно. Неподалеку от него протекает река Ива. По соседству с проблемной 16-этажкой стоит жилая 9-этажка на улице Иванова. Как уверяют в краевом Минстрое, ее жильцам никакая опасность не угрожает.
Когда людям ждать компенсацию?
— Уполномоченным коллегиальным органом Федерального Фонда развития территорий принято положительное решение по пакету документов для пересмотра решения на выплаты возмещений гражданам, — сообщили в Минстрое. — Объект рекомендован для рассмотрения на Наблюдательном совете. На сегодняшний день график проведения Наблюдательных советов не сформирован. По информации Федерального Фонда, заседания Наблюдательного совета будут инициированы до конца этого года.