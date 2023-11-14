ФАС проверит рост цен на куриные яйца

«По поручению ФАС России территориальные органы службы направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию. На основе полученных данных ведомство проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах», — уточнили в пресс-службе.
Запросы о еженедельной динамике средних закупочных и розничных цен на куриные яйца также направлены в десять федеральных торговых сетей.
Цены на куриные яйца в Крыму с начала года в среднем выросли на 30%. Сельхозтоваропроизводители объясняют это увеличением стоимости кормов на 19%, резкое увеличение цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов (+10%), ветеринарных препаратов, а также запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы. Общий рост производственных затрат фермеры оценивают в 35−41,3%, указали в минпромполитики.
Ранее Федеральная антимонопольная служба инициировала внеплановые проверки крупных российских производителей курятины. По данным Росстата, мясо курицы с начала года подорожало на 19,6%. При этом в Крыму курица за год «взлетела» выше, чем в среднем по России — на 30%.