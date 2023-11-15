СМИ: новый пакет санкций ЕС включает запрет на импорт алмазов из России

Евросоюз также добавит поэтапное введение запрета на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах. Обсуждение ограничений планируется на этой неделе, после этого, как отмечает агентство, предложения могут измениться.
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в конце октября заявила, что ЕС готовит 12-й пакет санкций против России, в который в том числе могут включить ограничения в области экспорта алмазов.
Как ранее сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, намерение ЕС внести санкции против российских алмазов в 12-й пакет привело к расколу в Кимберлийском процессе (КП, организация алмазодобывающих стран и стран — импортеров алмазов).
Он отметил, что страны — члены организации «впервые за всю историю КП» не согласовали финальное коммюнике по итогам зимбабвийского председательства. По его словам, «это беспрецедентное событие было спровоцировано западными странами, до последнего пытавшимися включить в проект коммюнике украинский сюжет».
13 ноября глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕК представит 12-й пакет санкций в отношении России 15 ноября. До этого Боррель говорил, что Евросоюз представит главам МИД 12-й пакет санкций против России 13 ноября. Он уточнял, что ЕС получил поддержку по этому вопросу по итогам встречи глав МИД G7 в Японии.