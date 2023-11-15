Казахстан продлил запрет на вывоз автогаза

«В соответствии со статьей 18 Закона РК “О регулировании торговой деятельности” и статьей 29 Договора о ЕАЭС приказываю: Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользования», — говорится в приказе.
Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
По мнению руководства Минэнерго, запрет на экспорт автогаза должен снизить дефицит этого топлива в Казахстане и не позволит =ценам на топливо расти бесконтрольно.