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15 ноября, новости Казахстана, источник: Baigenews

Казахстан продлил запрет на вывоз автогаза

Министерство энергетики Казахстана опубликовало приказ, по которому запрет на вывоз с территории страны сжиженного газа продлен на шесть месяцев, передает BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу Минэнерго.

Источник: Baigenews

«В соответствии со статьей 18 Закона РК “О регулировании торговой деятельности” и статьей 29 Договора о ЕАЭС приказываю: Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользования», — говорится в приказе.

Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

По мнению руководства Минэнерго, запрет на экспорт автогаза должен снизить дефицит этого топлива в Казахстане и не позволит =ценам на топливо расти бесконтрольно.

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