ОАК запатентовала новый сверхзвуковой самолет тактической авиации

Согласно этому документу, новый двухместный самолет предназначен для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей.
«Изобретение относится к области авиации, а именно к многофункциональным двухместным малозаметным самолетам тактической авиации, и предназначено для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей на сверх- и дозвуковых скоростях полета в широком диапазоне высот», — указано в тексте.
Проект летательного аппарата предусматривает его возможность выступать в роли командного пункта управления в ходе действий смешанных групп самолетов в составе единой сети. Данная возможность достигается при помощи использования широкого ряда средств связи, указывают разработчики.
Наиболее близким аналогом они называют семейство самолетов Су-30МК. Авторы документа связали это с наличием у данного семейства и нового воздушного судна нескольких общих признаков.
Ранее, 13 ноября, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь рассказал журналистам о работе корпорации над заменой всей линейки транспортных самолетов «Антонов». По его словам, Министерство обороны РФ поддержало данный проект.
До этого, в конце октября, ОАК сообщила о передаче Минобороны очередной партии многофункциональных истребителей Су-35С, изготовленных входящим в ее структуру Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом им. Ю. А. Гагарина. Тогда же первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков отметил, что российские авиастроители вышли на хорошие темпы производства боевых машин и своевременно передают их ВКС России.