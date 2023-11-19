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16:17 (мск), источник: Известия

ОАК запатентовала новый сверхзвуковой самолет тактической авиации

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала сверхзвуковой многофункциональный самолет тактической авиации. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения к патенту.

Источник: РИА "Новости"

Согласно этому документу, новый двухместный самолет предназначен для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей.

«Изобретение относится к области авиации, а именно к многофункциональным двухместным малозаметным самолетам тактической авиации, и предназначено для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей на сверх- и дозвуковых скоростях полета в широком диапазоне высот», — указано в тексте.

Проект летательного аппарата предусматривает его возможность выступать в роли командного пункта управления в ходе действий смешанных групп самолетов в составе единой сети. Данная возможность достигается при помощи использования широкого ряда средств связи, указывают разработчики.

Наиболее близким аналогом они называют семейство самолетов Су-30МК. Авторы документа связали это с наличием у данного семейства и нового воздушного судна нескольких общих признаков.

Ранее, 13 ноября, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь рассказал журналистам о работе корпорации над заменой всей линейки транспортных самолетов «Антонов». По его словам, Министерство обороны РФ поддержало данный проект.

До этого, в конце октября, ОАК сообщила о передаче Минобороны очередной партии многофункциональных истребителей Су-35С, изготовленных входящим в ее структуру Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом им. Ю. А. Гагарина. Тогда же первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков отметил, что российские авиастроители вышли на хорошие темпы производства боевых машин и своевременно передают их ВКС России.

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