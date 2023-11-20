Свердловские транспортники не заметили «взрывчатку» на автовокзале

В мае текущего года прокурор Нижнего Тагила инициировал проверку выполнения требований по транспортной безопасности, к которой были привлечены сотрудники ФСБ. За период проверки на автовокзале в Нижнем Тагиле было беспрепятственно спрятано два муляжа взрывчатки.
«Таким образом, факт условного минирования объекта подтвердил отсутствие обеспечения транспортной безопасности в должном объеме на территории автовокзала Нижнего Тагила со стороны ГУП “СООПА”. В данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении заявителя к исполнению своих публично-правовых обязанностей», — говорится в материалах арбитража.
В итоге было возбуждено административное производство, в июле МТУ Ространснадзора по УрФО вынесло постановление о назначении штрафа в размере 50 тыс. рублей. Предприятие попыталось оспорить это решение, сославшись на то, что уже занимается устранением нарушений, но на момент возбуждения дела и вынесения штрафа доказательств этого не предоставило. В результате суд встал на сторону Ространснадзора.