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09:55 (мск), источник: ЕАН

Свердловские транспортники не заметили «взрывчатку» на автовокзале

Свердловский арбитражный суд поддержал Ространснадзор, который наложил штраф на ГАУ СО «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта». Причина была в муляжах взрывчатки, которые сотрудники ФСБ смогли беспрепятственно «заложить» на автовокзале Нижнего Тагила.

В мае текущего года прокурор Нижнего Тагила инициировал проверку выполнения требований по транспортной безопасности, к которой были привлечены сотрудники ФСБ. За период проверки на автовокзале в Нижнем Тагиле было беспрепятственно спрятано два муляжа взрывчатки.

«Таким образом, факт условного минирования объекта подтвердил отсутствие обеспечения транспортной безопасности в должном объеме на территории автовокзала Нижнего Тагила со стороны ГУП “СООПА”. В данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении заявителя к исполнению своих публично-правовых обязанностей», — говорится в материалах арбитража.

В итоге было возбуждено административное производство, в июле МТУ Ространснадзора по УрФО вынесло постановление о назначении штрафа в размере 50 тыс. рублей. Предприятие попыталось оспорить это решение, сославшись на то, что уже занимается устранением нарушений, но на момент возбуждения дела и вынесения штрафа доказательств этого не предоставило. В результате суд встал на сторону Ространснадзора.

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