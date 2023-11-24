Украина ввела санкции против узбекских компаний

В частности, из Узбекистана под санкции попали завод «Ахангаранцемент» и его владелец — компания Akkermann Cement CA, которые связаны с российским бизнесменом узбекского происхождения Алишером Усмановым.
Среди других юридических лиц, попавших под санкции, и контролируемых холдингом Усманова USM — «Мегафон», «Металлоинвест», USM Telecom, Digital Invest и «Аккерманн Цемент».
Под санкции также попали топ-менеджеры компаний группы USM — Назим Эфендиев, Вахтанг Кочаров, Валерия Казикаева, сына супруги Алишера Усманова Ирины Винер — Натан Винер.
Украинские санкции предполагают блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций с указанными лицами и компаниями, запрет вывода капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на приобретение в собственность земли.
Помимо узбекистанцев под санкции попали также граждане России, Украины, Румынии, Кипра, Великобритании, Лихтенштейна, Австрии, Швейцарии и Белоруссии. Среди юрлиц в санкционные списки были включены компании, действующие в сферах авиации, строительства, технологий, зарегистрированные, в частности, в России, на Кипре, в Китае, и ОАЭ.
Напомним, что 12 апреля США ввели санкции против цементного завода «Ахангаранцемент», который контролируется через компанию Akkermann Cement CA, учрежденную структурой из холдинга USM Алишера Усманова.