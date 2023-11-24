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11:30 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Украина ввела санкции против узбекских компаний

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, в том числе из Узбекистана. Документы опубликованы на сайте офиса президента Украины.

Источник: Podrobno.uz

В частности, из Узбекистана под санкции попали завод «Ахангаранцемент» и его владелец — компания Akkermann Cement CA, которые связаны с российским бизнесменом узбекского происхождения Алишером Усмановым.

Среди других юридических лиц, попавших под санкции, и контролируемых холдингом Усманова USM — «Мегафон», «Металлоинвест», USM Telecom, Digital Invest и «Аккерманн Цемент».

Под санкции также попали топ-менеджеры компаний группы USM — Назим Эфендиев, Вахтанг Кочаров, Валерия Казикаева, сына супруги Алишера Усманова Ирины Винер — Натан Винер.

Украинские санкции предполагают блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций с указанными лицами и компаниями, запрет вывода капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на приобретение в собственность земли.

Помимо узбекистанцев под санкции попали также граждане России, Украины, Румынии, Кипра, Великобритании, Лихтенштейна, Австрии, Швейцарии и Белоруссии. Среди юрлиц в санкционные списки были включены компании, действующие в сферах авиации, строительства, технологий, зарегистрированные, в частности, в России, на Кипре, в Китае, и ОАЭ.

Напомним, что 12 апреля США ввели санкции против цементного завода «Ахангаранцемент», который контролируется через компанию Akkermann Cement CA, учрежденную структурой из холдинга USM Алишера Усманова.

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